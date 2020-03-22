Уход Роналдиньо из «Барсы» – до сих пор загадка. Гвардиола сразу отказался от него, а боссы обвиняли в лишнем весе

Гвардиола сразу затеял перестройку, Роналдиньо же не входил в его планы

«Я не знаю, что будет с Роналдиньо. У него поменялось отношение к делу. Да, я знаю, что у него есть несколько лишних килограммов. Плюс эта ужасная травма. Летом нас ждет перестройка, не знаю, что будет с Роналдиньо. Надеюсь, он вернется и будет важной частью в жизни клуба», – говорил бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта в начале 2008-го.

План Лапорта про место Роналдиньо в клубе был рассчитан на случай, если Райкард останется в команде. На тот момент это был практически невозможный сценарий. Райкард проигрывал ключевые матчи в Примере (в итоге занял третье место, уступив вторую строчку «Вильярреалу»), он второй год подряд оставался без финала ЛЧ (дошел только до полуфинала, где проиграл «Манчестер Юнайтед»).

Из-за неудовлетворительных результатов под сомнением было и место Лапорта. Поэтому он и затеял масштабные изменения. Райкарда летом-2008 прогнали из клуба, обвинив во всех последних неудачах команды, а на его место позвали Пепа Гвардиолу. Новый тренер сразу же озвучил первичный курс развития команды – перестройка и избавление от неликвидных персонажей. В число таких попадал и Роналдиньо.

Гвардиоле не нравилось, что Райкард выстраивал «Барсу» вокруг Роналдиньо. По его мнению, это останавливало Месси в развитии и мешало ему стать новым лидером команды. На второй пресс-конференции в качестве тренера «Барсы» Гвардиола озвучил свои мысли: «Нас ждет перестройка. За оставшееся (перед стартом сезона-2008/09) время мы омолодим состав и пригласим новых игроков. Что касается Роналдиньо, Деку и Это’О: эти футболисты не входят в мои планы на новый сезон».