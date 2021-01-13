Роналдиньо

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Футбол
В 2003-м «Барселона» могла купить Роналду – но взяла Роналдиньо вместо него
#Криштиану Роналду
Футбол
Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста. В марте его арестовали по делу о поддельном паспорте
#Роналдиньо
Футбол
Роналдиньо освободили из тюрьмы. Он внес залог — 1,6 миллиона 💰
#Роналдиньо
Футбол
Новый день – новый арест Роналдиньо
#Роналдиньо
Футбол
Роналдиньо находится под следствием из-за поддельных документов
#Роналдиньо
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Почему в футболе запретили украшения, хотя раньше их носили? Это из-за риска травм. Однажды обручальное кольцо оторвало футболисту палец
#Криштиану Роналду
Месси надо изменить одну вещь в своей игре, чтобы стать величайшим в истории
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#Лионель Месси
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Однажды Роналдиньо и Кадыров сыграли в одной команде. Это был день рождения Путина
#Роналдиньо
На трансфер Бекхэма в «Реал» повлияла «Барса»: специально боролась за него, чтобы отвлечь внимание от Роналдиньо
#Дэвид Бекхэм
Уход Роналдиньо из «Барсы» – до сих пор загадка. Гвардиола сразу отказался от него, а боссы обвиняли в лишнем весе
#Роналдиньо
Криштиану больше всех зарабатывает на инстаграме. Месси, Бекхэм и Неймар даже не близко
#Криштиану Роналду
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