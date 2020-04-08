Роналдиньо
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Роналдиньо #Футбол

Роналдиньо освободили из тюрьмы. Он внес залог — 1,6 миллиона 💰

08 апреля 2020, 10:49

Бывший игрок сборной Бразилии провел за решеткой месяц. Его арестовали за подделку документов при пересечении границы в Парагвае.

Теперь Роналдиньо перевели под домашний арест. Он внес залог в размере 1,6 миллиона долларов.

Роналдиньо будет находиться в одной из гостиниц под постоянным наблюдением.

  • Бразилец завершил карьеру в 2015 году.
  • В 2005-м он выиграл «Золотой мяч».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
ФИФА впервые назначила женщин главными арбитрами матчей отбора ЧМ по футболу
Арсен Захарян стал самым молодым автором гола в финальных стадиях молодежного Евро
Маслов получил травму в матче России и Исландии на Евро-2021
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Роналдиньо
#Футбол