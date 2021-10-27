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«Я боролся с этим больше шести лет». Австралийский футболист совершил каминг-аут

2 часа назад

Инстаграм Джоша Кавалло

Об этом полузащитник «Аделаиды Юнайтед» Джош Кавалло написал в твиттере. Клуб опубликовал видео с его признанием. Главные цитаты:

  • «В детстве я скрывал это, потому что стыдился. Было стыдно, что никогда не смогу заниматься любимым делом и быть геем».
  • «Удивительно, что сейчас нет профессиональных футболистов-геев – не только в Австралии, но и во всем мире».
  • «Я боролся больше шести лет. Рад, что могу с этим покончить».

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По информации Sky Sports, Кавалло – единственный открытый гей-футболист во всех высших дивизионах.

«Аделаида Юнайтед» поддержал его: «Мы поддерживаем Джоша за то, что он с гордостью остался верен себе. Мы продолжим любить и поддерживать его как члена нашей прекрасной разнообразной семьи».

Кавалло 21 год. Всю карьеру он провел в Австралии и выступал за национальную команду U-20.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер Джоша Кавалло
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