«Я боролся с этим больше шести лет». Австралийский футболист совершил каминг-аут

Об этом полузащитник «Аделаиды Юнайтед» Джош Кавалло написал в твиттере. Клуб опубликовал видео с его признанием. Главные цитаты:

«В детстве я скрывал это, потому что стыдился. Было стыдно, что никогда не смогу заниматься любимым делом и быть геем».

«Удивительно, что сейчас нет профессиональных футболистов-геев – не только в Австралии, но и во всем мире».

«Я боролся больше шести лет. Рад, что могу с этим покончить».

«Слышал от коллег: «Я горжусь тобой». Английский судья совершил каминг-аут

По информации Sky Sports, Кавалло – единственный открытый гей-футболист во всех высших дивизионах.

«Аделаида Юнайтед» поддержал его: «Мы поддерживаем Джоша за то, что он с гордостью остался верен себе. Мы продолжим любить и поддерживать его как члена нашей прекрасной разнообразной семьи».

Кавалло 21 год. Всю карьеру он провел в Австралии и выступал за национальную команду U-20.