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«Я боролся с этим больше шести лет». Австралийский футболист совершил каминг-аут
2 часа назад
Об этом полузащитник «Аделаиды Юнайтед» Джош Кавалло написал в твиттере. Клуб опубликовал видео с его признанием. Главные цитаты:
- «В детстве я скрывал это, потому что стыдился. Было стыдно, что никогда не смогу заниматься любимым делом и быть геем».
- «Удивительно, что сейчас нет профессиональных футболистов-геев – не только в Австралии, но и во всем мире».
- «Я боролся больше шести лет. Рад, что могу с этим покончить».
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По информации Sky Sports, Кавалло – единственный открытый гей-футболист во всех высших дивизионах.
«Аделаида Юнайтед» поддержал его: «Мы поддерживаем Джоша за то, что он с гордостью остался верен себе. Мы продолжим любить и поддерживать его как члена нашей прекрасной разнообразной семьи».
Кавалло 21 год. Всю карьеру он провел в Австралии и выступал за национальную команду U-20.
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