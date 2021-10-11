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«Слышал от коллег: «Я горжусь тобой». Английский судья совершил каминг-аут
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Арбитр Джеймс Эдкок рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации. Главные высказывания:
- «Мне не нужно носить футболку: «Я Джеймс Эдкок, и я гей». Люди знают и просто принимают это».
- «Не все мои коллеги в курсе, но это нормально. Я слышал от них: «Я горжусь тобой и тем, что ты можешь быть открытым геем в спорте». Они понимают, что барьеры по-прежнему существуют».
- «Они полностью поддерживают меня и не меняют свое отношение ко мне. Или то, как они со мной разговаривают, потому что сначала думали, что я гетеросексуальный парень, а теперь выяснили, что гей».
- «Я не слышал никаких гомофобных оскорблений, поэтому не могу рассказать, когда мне приходилось бороться или преодолевать подобное».
Эдкок провел больше 60 матчей как судья Чемпионшипа, привлекался резервным арбитром на матчи АПЛ и работал на играх Кубка Англии. До этого он совмещал судейство с работой учителя физкультуры в школе.
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