«Слышал от коллег: «Я горжусь тобой». Английский судья совершил каминг-аут

Арбитр Джеймс Эдкок рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации. Главные высказывания:

«Мне не нужно носить футболку: «Я Джеймс Эдкок, и я гей». Люди знают и просто принимают это».

«Не все мои коллеги в курсе, но это нормально. Я слышал от них: «Я горжусь тобой и тем, что ты можешь быть открытым геем в спорте». Они понимают, что барьеры по-прежнему существуют».

«Они полностью поддерживают меня и не меняют свое отношение ко мне. Или то, как они со мной разговаривают, потому что сначала думали, что я гетеросексуальный парень, а теперь выяснили, что гей».

«Я не слышал никаких гомофобных оскорблений, поэтому не могу рассказать, когда мне приходилось бороться или преодолевать подобное».

Эдкок провел больше 60 матчей как судья Чемпионшипа, привлекался резервным арбитром на матчи АПЛ и работал на играх Кубка Англии. До этого он совмещал судейство с работой учителя физкультуры в школе.