Футбол
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#Футбол

В Красноярске во время матча мужчина выстрелил из газового пистолета в 17-летнего футболиста

07 ноября, 14:26

6 ноября в Красноярске проходил школьный турнир по футболу. И во время соревнований произошел конфликт между отцом одного из участников и соперниками.

  • Красноярский сайт NGS24 пишет: «Один из отцов стал выкрикивать замечания в адрес команды-соперника. Юный футболист отреагировал на критику и подошел к 43-летнему мужчине, между ними возник конфликт. Взрослый достал травмат, выстрелил и ранил парня в плечо. Его увезли в больницу № 20».
  • Mash отмечает, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и стрелял из газового пистолета.

Мальчик после прохождения всех процедур уже вернулся домой. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник:
Гол
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