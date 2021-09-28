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Врач «Твери» во время полета спас человека, у которого случился эпилептический приступ

час назад

Это случилось во время перелета команды из Читы в Москву после матча 12-го тура ФНЛ-2 против «Читы». Врач Владимир Костюченков оказал медицинскую помощь пассажиру, у которого начался эпилептический приступ.

Костюченков рассказал: «Кто-то из сидящих в носу самолета позвал врача. Я это услышал и пришел на помощь. Как оказалось, у мужчины случился эпилептический приступ. Я оказал ему первую помощь и был с пассажиром до самой посадки. Мужчине стало гораздо лучше. На взлетно-посадочной полосе уже ожидали медики скорой помощи, которые забрали пассажира».

Пассажир жив. О его дальнейшем состоянии не сообщается. Клуб сказал, что Костюченков выполнил профессиональный долг.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Матч ТВ»
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