Врач «Твери» во время полета спас человека, у которого случился эпилептический приступ

Это случилось во время перелета команды из Читы в Москву после матча 12-го тура ФНЛ-2 против «Читы». Врач Владимир Костюченков оказал медицинскую помощь пассажиру, у которого начался эпилептический приступ.

Костюченков рассказал: «Кто-то из сидящих в носу самолета позвал врача. Я это услышал и пришел на помощь. Как оказалось, у мужчины случился эпилептический приступ. Я оказал ему первую помощь и был с пассажиром до самой посадки. Мужчине стало гораздо лучше. На взлетно-посадочной полосе уже ожидали медики скорой помощи, которые забрали пассажира».

Пассажир жив. О его дальнейшем состоянии не сообщается. Клуб сказал, что Костюченков выполнил профессиональный долг.