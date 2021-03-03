Механик, который спасся в упавшем самолете «Шапекоэнсе», снова выжил. Теперь – в перевернувшемся автобусе
В ноябре 2016-го самолет с футболистами бразильского клуба «Шапекоэнсе» врезался в гору в Колумбии. Из 68 человек выжили только шесть. Среди них – авиамеханик из Боливии Эрвин Тумири. Он так вспоминал о катастрофе:
«Свет в самолете погас, его начало трясти. Многие встали со своих мест и начали кричать. Я поставил багаж между ног и встал в рекомендованную стойку. Потом я услышал звук «врум-врум», после чего уже ничего не помнил. Очнулся я, когда уже лежал на земле».
И спустя почти пять лет Тумири вновь попал в катастрофу. И снова выжил.
Дело теперь было в Боливии. Автобус сошел с дороги и перевернулся. 21 человек погиб, 30 ранены. Тумири уже успел дать интервью и рассказать, как все произошло:
«Я немного сонным слушал музыку. А потом услышал крики людей. Все что я мог сделать – ухватиться за кресло сиденья передо мной, расправить плечи и прижаться к окну, чтобы не выпасть, когда автобус начнет переворачиваться.
Мы все вертелись и вертелись, некоторые люди были как в стиральной машинке. Но я все время оставался в сознании и успел выбраться, когда автобус остановился.
Не верю, что это случилось. У меня сильно ранена рука, ее пока не могу поднять. Врачи говорят, что я скоро восстановлю подвижность».
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Еще у Тумири немного повреждено колено – врачам пришлось его зашивать. Но никаких переломов, вывихов и повреждения связок.
Сестра Тумири тоже подтвердила, что с ним все хорошо:
«Я очень волновалась. Но повреждения оказались несерьезными. Мой брат снова выжил».