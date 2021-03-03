Механик, который спасся в упавшем самолете «Шапекоэнсе», снова выжил. Теперь – в перевернувшемся автобусе

В ноябре 2016-го самолет с футболистами бразильского клуба «Шапекоэнсе» врезался в гору в Колумбии. Из 68 человек выжили только шесть. Среди них – авиамеханик из Боливии Эрвин Тумири. Он так вспоминал о катастрофе:

«Свет в самолете погас, его начало трясти. Многие встали со своих мест и начали кричать. Я поставил багаж между ног и встал в рекомендованную стойку. Потом я услышал звук «врум-врум», после чего уже ничего не помнил. Очнулся я, когда уже лежал на земле».

И спустя почти пять лет Тумири вновь попал в катастрофу. И снова выжил.