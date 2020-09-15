Единственный выживший в авиакатастрофе футболист «Шапекоэнсе», который до сих пор играет. Клуб чуть не отдал его из-за долгов

Вот главные цитаты оттуда:

1. «Я пытаюсь вспомнить момент аварии, но не могу. Мозг блокирует все воспоминания».

2. «Когда я очнулся в больнице и спросил у отца, что случилось. Он ответил, что была аварийная посадка и пострадали только я, Жаксон и Нето. Я подумал: «Отлично, мы еще успеем восстановиться к завтрашней игре». Я тогда реально ни о чем не подозревал и думал только о матче».

3. «Через день после того, как я очнулся, в палату пришли врачи и сказали, что мне больше не нужно колоть успокоительное. Тогда же мне сказали, что это была не аварийная посадка, а авиакатастрофа. Вот тогда мой мир перевернулся ».

4. «Я был в паре сантиметров от смерти или паралича: сломанная кость давила мне на мозг. Если бы спасатели неправильно бы развернули меня, она бы вошла прямо в мозг.

Меня оперировал один из лучших хирургов Южной Америки. По счастливой случайности он просто был в тот день в Колумбии».

5. «Самый трудный момент – это осознание, что рядом с тобой нет людей, которых ты по-настоящему любил. Я дружил с нашим вратарем Данило, я знаю его жену и сына. Я не могу описать, что значит для меня его смерть. Я каждый божий день думаю о нем».