Единственный выживший в авиакатастрофе футболист «Шапекоэнсе», который до сих пор играет. Клуб чуть не отдал его из-за долгов
28 ноября 2016 года разбился самолет с бразильской командой «Шапекоэнсе». На борту было 77 человек, выжили 6. Из них только трое – футболисты:
• Жаксон Фоллманн. Из-за этой катастрофы врачи ампутировали ему ногу.
• Нето. Восстановился и вернулся в футбол. Но через три года завершил карьеру из-за болей в спине. Сейчас работает в руководстве «Шапекоэнсе».
• Алан Рушел. Он тоже вернулся в футбол, но до сих пор играет.
Рушел, как и остальные выжившие игроки, давал интервью The Players Tribune, в котором рассказал о своих мыслях и воспоминаниях по этой катастрофе.
Вот главные цитаты оттуда:
1. «Я пытаюсь вспомнить момент аварии, но не могу. Мозг блокирует все воспоминания».
2. «Когда я очнулся в больнице и спросил у отца, что случилось. Он ответил, что была аварийная посадка и пострадали только я, Жаксон и Нето. Я подумал: «Отлично, мы еще успеем восстановиться к завтрашней игре». Я тогда реально ни о чем не подозревал и думал только о матче».
3. «Через день после того, как я очнулся, в палату пришли врачи и сказали, что мне больше не нужно колоть успокоительное. Тогда же мне сказали, что это была не аварийная посадка, а авиакатастрофа. Вот тогда мой мир перевернулся».
4. «Я был в паре сантиметров от смерти или паралича: сломанная кость давила мне на мозг. Если бы спасатели неправильно бы развернули меня, она бы вошла прямо в мозг.
Меня оперировал один из лучших хирургов Южной Америки. По счастливой случайности он просто был в тот день в Колумбии».
5. «Самый трудный момент – это осознание, что рядом с тобой нет людей, которых ты по-настоящему любил. Я дружил с нашим вратарем Данило, я знаю его жену и сына. Я не могу описать, что значит для меня его смерть. Я каждый божий день думаю о нем».
6. «Для меня главное – радоваться жизни. Идите к своим мечтам. Никто не знает, что будет завтра или даже через десять минут».
Рушел вернулся к тренировкам спустя полгода после катастрофы. Через несколько несяцев им даже интересовались большие команды Бразилии, но он отказался. Однажды Рушел покинул «Шапекоэнсе» – ради четырехмесячной аренды в «Гояс». Но потом вернулся назад.
В 2019-м «Шапекоэнсе» вылетел в Серию В. Сейчас у клуба есть финансовые проблемы, а Рушел – один из самых высокооплачиваемых игроков. Ему 16 месяцев не платят за имиджевые права, из-за коронавируса договорились об урезании основной зарплаты, к тому же на несколько месяцев задержали премиальные.
Из-за этого Рушел начал поиски новой команды. Были предложения из МЛС, Аргентины, но руководство вовремя договорилось с Рушелом. Сейчас «Шапекоэнсе» ставит перед собой одну задачу – вернуться наверх. Пока клуб выиграл Кубок Катриненсе – это соревнование штата Санта-Катарина.
Рушел и Нето выигрывали этот турнир еще со старым составом.
Дальше Рушел выигрывал его в 2017-м, на следующий год после авиакатастрофы, и сейчас – все в статусе игрока. После последней победы он сказал:
«У нас есть финансовые проблемы – ни для кого это не секрет. Скажу честно: у меня были свои разногласия с руководством. Но они не повлияли на мое решение остаться. «Шапекоэнсе» для меня – семья и родной дом. Это больше, чем просто команда. С ней у меня связаны особые воспоминания, о которых вы прекрасно знаете».