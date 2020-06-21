Когда взрослое «Торино» разбилось в авиакатастрофе, клуб четыре раза выпускал молодежку. Все соперники в ответ − тоже

В 1949 году «Торино» был итальянским суперклубом. История той команды закончилась 4 мая – за четыре тура до конца чемпионата. Игроки «Торино» возвращались из Португалии, где до этого играли с «Бенфикой». Самолет разбился за 12 километров до аэропорта Турина. Тогда погибли 18 футболистов основного состава «Торино», а всего – 31 человек.

Тот «Торино» шел на пятое чемпионство подряд, но потерял всю основу после обычного товарищеского матча. Валентино Маццола пообещал поездку в Лиссабон на прощальную игру капитана «Бенфики» Феррейры (в итоге играл еще несколько лет). Поехали сразу после игры с «Интером» 30 апреля, где удержали важнейшую по раскладам на чемпионат ничью.

На момент катастрофы «Торино» лидировал с преимуществом в четыре очка. Итальянская федерация футбола пожертвовала интригой и заранее признала клуб чемпионом. Через несколько дней «Торино» уже вышел на игру чемпионата Италии молодежным составом. Федерация предлагала «Торино» вообще не играть, но клуб сам настоял на таком решении.

Такими были для «Торино» матчи четырех последних туров: