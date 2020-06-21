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Когда взрослое «Торино» разбилось в авиакатастрофе, клуб четыре раза выпускал молодежку. Все соперники в ответ − тоже
В 1949 году «Торино» был итальянским суперклубом. История той команды закончилась 4 мая – за четыре тура до конца чемпионата. Игроки «Торино» возвращались из Португалии, где до этого играли с «Бенфикой». Самолет разбился за 12 километров до аэропорта Турина. Тогда погибли 18 футболистов основного состава «Торино», а всего – 31 человек.
Тот «Торино» шел на пятое чемпионство подряд, но потерял всю основу после обычного товарищеского матча. Валентино Маццола пообещал поездку в Лиссабон на прощальную игру капитана «Бенфики» Феррейры (в итоге играл еще несколько лет). Поехали сразу после игры с «Интером» 30 апреля, где удержали важнейшую по раскладам на чемпионат ничью.
На момент катастрофы «Торино» лидировал с преимуществом в четыре очка. Итальянская федерация футбола пожертвовала интригой и заранее признала клуб чемпионом. Через несколько дней «Торино» уже вышел на игру чемпионата Италии молодежным составом. Федерация предлагала «Торино» вообще не играть, но клуб сам настоял на таком решении.
Такими были для «Торино» матчи четырех последних туров:
- «Торино» – «Фиорентина» – 2:0.
- «Торино» – «Дженоа» – 4:0.
- «Сампдория» – «Торино» – 2:3.
- «Торино» – «Палермо» – 3:0.
Из основы «Торино» выжили три человека, которых не взяли в Португалию. В новой реальности клуб выиграл все оставшиеся матчи турнира, но соперники поспособствовали – они тоже выпускали молодежку. Так все команды Серии А показали солидарность, а 18 погибших игроков уже посмертно получили награды чемпионов.
Мотивация других команд выставлять молодежные составы складывалась из уважения к величию «Торино». «Только судьба может лишить их титула, которого они так заслужили», – так описывали соперники «Торино» произошедшее с командой. Доминирование великого «Торино» как раз закончилось на том сезоне. Следующее и пока последнее чемпионство клуб взял в 1976 году.
Всего два игрока из молодежки «Торино» до катастрофы имели опыт игры за первую команду. Луиджи Джулиано считался перспективным, забил в каждой из первых трех игр сезона-1948/49, но не попал в Лиссабон из-за проблем с паспортом. Позже он играл в «Торино» до 1954 года, а заканчивал карьеру с травмами уже в «Роме».
Пьетро Биглино провел дебютную игру за «Торино» в декабре 1948-го, когда «Торино» еще доминировал основой. Его вторым и последним матчем за клуб стала игра с молодежкой «Фиорентины». Дальнейшая судьба была одинаковой для большинства футболистов того молодежного состава – аренда или последующая продажа.