Авиакатастрофа «Локомотива» – трагедия для мира. Три свежие истории из разных стран

Улыбка и характер Стефана Лива: пил кофе в редакции, общался даже с незнакомцами

Журналист Хенрик Скоглунд лично знал шведского вратаря Стефана Лива. Они познакомились за несколько лет до произошедшего. Знакомство было поверхностным, но Скоглунд все равно мог пошутить над Ливом и общаться с ним на позитиве. В последний раз они виделись за год до трагедии. Скоглунд написал о Стефане большой материал. Обязательно перечитайте его полностью, а мы перевели и адаптировали то, что лучше всего характеризует Лива из слов Скоглунда:

«В последний раз я встречался со Стефаном Ливом за год до аварии. Помню, как спрашивал его, как ему удавалось всегда находить время, чтобы разговаривать с людьми, которых он едва знал. «Ах, я не лучше, чем кто-либо другой», – таким был его ответ. Я рад, что в то время я сказал ему, что это хорошая черта: никуда не торопиться и интересоваться другими людьми.

Весь Йенчепинг оплакивал и все еще оплакивает Стефана Лива, который был очень популярен в этом городе. Его любимой командой среди городских футбольных команд была команда Husqvarna FF, на домашние игры которой он приходил регулярно. За объявлением диктора о том, что на стадионе находится Стефан Лив, всегда следовали аплодисменты и приветствия аудитории.