Авиакатастрофа «Локомотива» – трагедия для мира. Три свежие истории из разных стран
7 сентября 2011 года разбился самолет с ярославским «Локомотивом». Все матчи в этот день проводятся в память о той команде. «Локомотив» вспоминают не только в России. Тогда здесь играли и легионеры из Чехии, Словакии, Швеции и других стран. Этот материал о том, какими они остались в памяти у себя на родине, в глазах фанатов и близких людей. Публикуем три ключевые истории по постам в зарубежных СМИ и в социальных сетях.
Улыбка и характер Стефана Лива: пил кофе в редакции, общался даже с незнакомцами
Журналист Хенрик Скоглунд лично знал шведского вратаря Стефана Лива. Они познакомились за несколько лет до произошедшего. Знакомство было поверхностным, но Скоглунд все равно мог пошутить над Ливом и общаться с ним на позитиве. В последний раз они виделись за год до трагедии. Скоглунд написал о Стефане большой материал. Обязательно перечитайте его полностью, а мы перевели и адаптировали то, что лучше всего характеризует Лива из слов Скоглунда:
«В последний раз я встречался со Стефаном Ливом за год до аварии. Помню, как спрашивал его, как ему удавалось всегда находить время, чтобы разговаривать с людьми, которых он едва знал. «Ах, я не лучше, чем кто-либо другой», – таким был его ответ. Я рад, что в то время я сказал ему, что это хорошая черта: никуда не торопиться и интересоваться другими людьми.
Весь Йенчепинг оплакивал и все еще оплакивает Стефана Лива, который был очень популярен в этом городе. Его любимой командой среди городских футбольных команд была команда Husqvarna FF, на домашние игры которой он приходил регулярно. За объявлением диктора о том, что на стадионе находится Стефан Лив, всегда следовали аплодисменты и приветствия аудитории.
Сейчас весь шум вокруг фамилии Демитры поутих. Все это теперь больше затрагивает его самых близких людей. К памятной дате журналисты словацкого портала Sport24sk подготовили материал из музея в честь Демитры. Он находится в доме его сестры. Вот адаптированная часть с переводом. Рассказывает Моника – сестра Демитры:
«Мне все равно понадобилось пять лет, чтобы выйти из этого. Я пытаюсь нормально жить, но это все еще больно. У нас было свободное место в подвале, поэтому я сделала небольшой памятник и создала музей. Никто еще не видел мой музей. Здесь есть все трофеи Пала, памятные майки, награды, вещи, которые он любил. Стена украшена фотографией с его легендарным портретом.
Мы были очень близки, потому что между нами был только год разницы. Хотя он был там, мы все еще писали, посылая мне сообщение после каждого матча. Я всегда с нетерпением ждала, что он напишет. Мы не ходим на кладбище всей семьей. Я предпочитаю делать это одна. Вся семья всегда будет встречаться в ноябре в его день рождения. Затем у нас будет праздничный обед, его любимые блюда: куриный суп, котлета с картофельным пюре или булочки с маком».
Год назад я слышал рассказ местного журналиста. Вместе с коллегами они плакали, когда писали статьи о его смерти. Раньше он пил кофе в их редакции и со временем стал для них другом. В честь него назвали улицу возле «Киннарпс Арены». Каждый год клуб Dalen организует кубок памяти Стефана Лива и в течение нескольких лет Dalen и HV71 сотрудничают в совместном проекте по подготовке вратарей под названием Project Stefan Liv.
Стефан Лив – один из главных примеров того, что вы как хоккеист никогда не должны прекращать сражаться. Он не мелькал в телевизоре и в юношеских сборных. Руководство HV71 поверило в него. Вскоре после дебюта в клубе он попал и в сборную. Лив пришел на HV71 в возрасте 15 лет из хоккейного клуба Dalen, и сам снял трубку, чтобы позвонить и спросить, может ли он играть за HV».
Семья Демитры готовит на праздник его любимые блюда
Павол Демитра – легенда словацкого хоккея. Сразу после катастрофы его именем назвали хоккейную арену. На ЧМ-2012 словаки посвятили ему серебряные медали. Еще в 2013 году в честь Демитры открыли мемориал, а потом каждый год делали различные памятные акции. После матча с Данией на ЧМ-2019 весь стадион вспоминал Демитру овациями и аплодисментами.
Известный хоккеист из НХЛ Мариан Габорик часто пересекался с Демитрой в сборной Словакии. Они были хорошими друзьями и постоянно поддерживали отношения. «Все время скучаю по тебе, приятель. Сегодня восемь лет, как ты ушел. Всегда в наших сердцах», – написал Габорик в своем инстаграме. Год назад он тоже выкладывал фотографию из личного архива. Под новым кадром сотни фанатов оставляют комментарии.
Настоящая любовь = такая же настоящая память
Чешский портал Extra.cz сегодня вспомнил сразу о трех женщинах из Чехии, которые в той трагедии потеряли своих мужчин. Бывшая девушка Йозефа Вашичека потом судилась с его семьей из-за денег (выиграла). Жена Яна Марека больше всего беспокоилась из-за сына – она долго не решалась рассказать ему о смерти папы.
Трогательная судьба у Катерины – вдовы Карела Рахунека. Она тяжелее других переживала трагедию с мужем, но рядом оказался близкий друг Петр Вампола – тот сам играл в хоккей и хорошо знал Рахунека. Он вытащил девушку из состояния бесконечного упадка, постоянно и во всем ее поддерживал, а позже дружеские отношения переросли в большую любовь.
В 2012-м Катерина вспоминала Рахунека, от которого у нее осталось двое детей: «У меня три сильнейших воспоминания. Когда он впервые увидел меня в свадебном платье, то красиво улыбнулся мне и прошептал, что это выглядит красиво. Второе, когда нас разлучили при рождении Матисия. Третье, когда он приехал после победы на чемпионате мира, впервые увидел Каценку, и мы обняли всех четверых всей семьей. Последнее глубже всех осталось в сердце».
Уже в 2015-м у Катерины и Вамполы родилась дочь Анна. Поженились они только весной 2019-го, потому что слишком долго шли к этому и переживали трагедию вместе.
Полный список игроков и сотрудников команды, погибших под Ярославлем:
- Вьюхин Александр Евгеньевич, 38 лет
- Лив Стефан Даниэль Патрик, 30 лет
- Аникеенко Виталий Сергеевич, 24 года
- Баландин Михаил Юрьевич, 31 год
- Дитрих Роберт Генрихович, 25 лет
- Калимулин Марат Натфуллович,23 года
- Рахунек Карел, 32 года
- Скрастиньш Карлис Мартинович, 37 лет
- Траханов Павел Сергеевич, 33 года
- Урычев Юрий Олегович, 20 лет
- Шувалов Максим Алексеевич, 18 лет
- Салей Руслан Альбертович, 36 лет
- Васюнов Александр Сергеевич, 23 года
- Вашичек Йозеф, 30 лет
- Демитра Павол, 36 лет
- Калянин Александр Игоревич, 23 года
- Кирюхин Андрей Анатольевич, 24 года
- Клюкин Никита Сергеевич, 21 год
- Марек Ян, 31 год
- Остапчук Сергей Игоревич, 21 год
- Снурницын Павел Сергеевич, 19 лет
- Собченко Даниил Евгеньевич, 20 лет
- Ткаченко Иван Леонидович, 31 год
- Чурилов Геннадий Станиславович, 24 года
- Ярчук Артем Николаевич, 21 год
- Галимов Александр Саидгереевич, 26 лет
- МакКриммон Брэд Байрон (главный тренер)
- Королев Игорь Борисович (старший тренер)
- Карповцев Александр Георгиевич (тренер)
- Кривоносов Николай Иванович (тренер)
- Сидоров Евгений Владимирович (тренер-методист)
- Бахвалов Юрий Алексеевич (техник)
- Беляев Александр Владимирович (техник/массажист)
- Зимин Андрей Валерьевич (врач)
- Куннов Евгений Геннадьевич (массажист)
- Кузнецов Вячеслав Михайлович (массажист)
- Пискунов Владимир Леонидович (администратор)