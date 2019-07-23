Боксер Дадашев умер через несколько дней после боя, не перенеся травм

«Равняться нужно на чемпиона, например, Тайсона, но стать таким очень тяжело. Надо не останавливаться на достигнутом, на полпути, делать свое дело, то, которое ты умеешь делать хорошо», – утверждал Дадашев перед тем, как стать профессионалом в боксе. Когда стал – уже давал интервью на английском, где также говорил про серьезную работу, которая помогает добиться успеха.

Что случилось во время боя

19 июля Максим Дадашев проводил бой в отборочном поединке по версии IBF в первом полусреднем весе против пуэрториканца Субриэль Матиаса, который, как и Дадашев, не проиграл ни разу в профессиональной карьере.

Уже в седьмом раунде Дадашев стал заметно терять координацию, но продолжал биться. После 11-го раунда тренер боксера Бадди Макгирт просил его закончить. « Макс, пожалуйста, дай мне остановить бой. Ты слишком много пропускаешь . Я собираюсь остановить поединок, позволь мне это сделать», – говорил Макгирт, но Дадашев не реагировал на его слова.

«Я не мог убедить его, но видел, как его били все больше. Я спрашивал у себя, стоит ли оно того? Один удар может изменить жизнь парня, и я не мог это допустить. Я бы предпочел, чтобы он злился на меня один или два дня, а не всю оставшуюся жизнь», – рассказывал позже тренер.