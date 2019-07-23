Боксер Дадашев умер через несколько дней после боя, не перенеся травм
Кто такой Максим Дадашев
Максим Дадашев – трехкратный призер чемпионата России по боксу, в 2008-м был вторым на чемпионате мира среди юношей. В 2015-м на Европейских играх отправил в нокдаун Дина Уолша, но судьи раздельным решением присудили победу сопернику, а впоследствии были дисквалифицированы.
Дадашев перешел в профессиональный бокс. Первый бой состоялся в апреле 2016-го, когда он отправил в нокаут Дарина Хэмптона. К июлю 2019-го Дадашев выиграл все 13 боев, в которых участвовал. В 14-м было первое поражение. Это был последний бой Дадашева в его жизни.
Дадашев родился в Санкт-Петербурге, там же закончил Балтийский государственный технический университет. Его хобби – нарды и футбол, ему также нравилось путешествовать по Кубе и Хорватии, слушать Виктора Цоя.
«Равняться нужно на чемпиона, например, Тайсона, но стать таким очень тяжело. Надо не останавливаться на достигнутом, на полпути, делать свое дело, то, которое ты умеешь делать хорошо», – утверждал Дадашев перед тем, как стать профессионалом в боксе. Когда стал – уже давал интервью на английском, где также говорил про серьезную работу, которая помогает добиться успеха.
Что случилось во время боя
19 июля Максим Дадашев проводил бой в отборочном поединке по версии IBF в первом полусреднем весе против пуэрториканца Субриэль Матиаса, который, как и Дадашев, не проиграл ни разу в профессиональной карьере.
Уже в седьмом раунде Дадашев стал заметно терять координацию, но продолжал биться. После 11-го раунда тренер боксера Бадди Макгирт просил его закончить. «Макс, пожалуйста, дай мне остановить бой. Ты слишком много пропускаешь. Я собираюсь остановить поединок, позволь мне это сделать», – говорил Макгирт, но Дадашев не реагировал на его слова.
«Я не мог убедить его, но видел, как его били все больше. Я спрашивал у себя, стоит ли оно того? Один удар может изменить жизнь парня, и я не мог это допустить. Я бы предпочел, чтобы он злился на меня один или два дня, а не всю оставшуюся жизнь», – рассказывал позже тренер.
Секунданты остановили бой, считая, что продолжение будет опасно для жизни Дадашева. Его тошнило, он не мог сам дойти до раздевалки, а по дороге в больницу потерял сознание.
Врачи диагностировали тяжелый отек мозга и сделали трепанацию черепа – то есть удалили часть черепа, чтобы убрать гематому. Позже менеджер Дадашева Эгис Климас передал слова докторов, которые предположили, что за пару дней отек должен снизиться, а у боксера есть шанс.
«Я разговаривал с тренером Макса по физподготовке, он сказал мне, что трепанацию Дадашеву провел опытный, хороший врач. Этот специалист уже оперировал двоих пострадавших с такой травмой, и они впоследствии вернулись к нормальной жизни», – рассказал тренер Аброр Турсунпулатов. «Желаю скорейшего выздоровления, он – классный боец и настоящий воин», – поддержал соперника Матиас.
«Жена Максима вылетела в США. Точный диагноз и прогнозы будут понятны в течение ближайших 48-50 часов», – так сказали в команде вчера утром.
23 июля Дадашев умер. Ему было 28 лет.
Как на это реагируют
«Печальная новость. Мы с врачами разговаривали, сейчас будем заниматься перевозкой его тела в Россию. Все берем на себя. Будем помогать семье и возьмем ее под свою опеку в дальнейшем по жизни», – сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев.
ФБР будет проводить расследование. В 2013 году был случай, когда тяжеловес Магомед Абдусаламов получил тяжелую черепно-мозговую травму во время боя, перенес инсульт и был введен в искусственную кому. Сейчас он парализован с правой стороны и не может ходить.
Через четыре года после боя его семья выиграла иск: власти штата Нью-Йорк заплатили компенсацию в размере $22 миллионов за задержку оказания медицинской помощи.
«Макс себя не жалел совсем. У него был случай, когда он стал финалистом мира среди юниоров и поехал с ребятами отдыхать в Египет и там что-то чудовищное произошло. Как выяснилось, у него был вирусный менингит, никак не могли поставить диагноз. Макс собирался умирать. Я был в госпитале, сказал ему: «Макс, выздоравливай, восстановись и прекращай, тебе это не нужно». Но он боец, восстановился и начал выступать опять», – рассказал бывший тренер боксера Олег Соколов в интервью «Рен ТВ». И продолжил:
«Такое ощущение, что рядом были люди, которые хотели выжать из него все что можно. Это ужасно, что они выжали, он поддался, оторвался от корней. Макс попал в алчные руки, не могу со стопроцентной уверенностью утверждать, но мальчика загнали, очень неосторожно обращались с этим драгоценным сосудом. Он был великолепным парнем, который всю жизнь трудился».