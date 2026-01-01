Максим Дадашев

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Боксер Дадашев перенес операцию по удалению гематомы. У него отек мозга
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Боксер Дадашев умер через несколько дней после боя, не перенеся травм
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