Боксер Дадашев перенес операцию по удалению гематомы. У него отек мозга

Сначала важное объявление от журналиста ESPN Стива Кима: «Просто быстрое обновление. Я вернулся из больницы, где Максим Дадашев успешно перенес операцию по удалению субдуральной гематомы. Для снятия отека ему удалили часть черепа. Сейчас он восстанавливается, но долгосрочный прогноз не знаем».