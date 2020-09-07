Единственный выживший в авиакатастрофе «Локомотива». Сейчас он работает авиатехником и не дает интервью

7 сентября 2011 года ярославский «Локомотив» поехал на первый матч сезона КХЛ в Минск. Самолет с хоккеистами и тренерами, разгоняясь, набрал маленькую высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонки.

На борту было 45 человек. 43 погибли сразу. Один из выживших – хоккеист Александр Галимов – умер через пять дней в реанимации. Другой – инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов – остался жив.

Сизова обнаружил заместитель начальника полиции по оперативно-разыскной деятельности Александр Трудоношин: «Мы с напарником Александром Махановым увидели в реке живого человека. Это был Александр Сизов. Он стоял по грудь в воде, примерно в 3–4 метрах от берега, и держал на руках тело — судя по форме, одного из членов экипажа. Вокруг него все горело. Вода горела. Он находился в шоковом состоянии. Мы прыгнули в реку и помогли ему выбраться на берег».