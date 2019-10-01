«Никогда такого не испытывал». В самолет «Герты» попала молния, но все закончилось хорошо

Мы недавно писали про «Герту», как одну из самых слабых команд из топ-5 лиг Европы. Рассчитывали, что клуб приободрится – так и вышло. Правда, сначала берлинцы проиграли «Майнцу», зато потом выиграли у «Падерборна» и разгромили «Кельн». Так что сейчас «Герта» уже десятая с семью очками – куда лучше, чем болтаться в зоне вылета, где она недавно находилась.

Поколотив 4:0 «Кельн», игроки «Герты» возвращались домой на самолете (между Кельном и Берлином чуть более 500 км). Регулярных рейсов не было, так что команда уместилась в частном самолете с местами только для 32 пассажиров. Вылетели поздним воскресным вечером сразу после матча. Расслабиться в полете не удалось: сразу после взлета самолет сильно зашатало из-за шторма.

Что произошло потом – объясняют очевидцы. «В самолет попала молния, – рассказал менеджер клуба Михаэль Преетц. – Был взрыв и сильная вспышка света, которую видели все. И все были шокированы».

«Я был напуган, – признался герой последних матчей «Герты» Явайро Дилросун. – Никогда такого не испытывал».