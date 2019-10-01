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#Бундеслига #Футбол #Герта #Явайро Дилросун

«Никогда такого не испытывал». В самолет «Герты» попала молния, но все закончилось хорошо

01 октября 2019, 17:44
Михаил Морозов

Мы недавно писали про «Герту», как одну из самых слабых команд из топ-5 лиг Европы. Рассчитывали, что клуб приободрится – так и вышло. Правда, сначала берлинцы проиграли «Майнцу», зато потом выиграли у «Падерборна» и разгромили «Кельн». Так что сейчас «Герта» уже десятая с семью очками – куда лучше, чем болтаться в зоне вылета, где она недавно находилась.

Поколотив 4:0 «Кельн», игроки «Герты» возвращались домой на самолете (между Кельном и Берлином чуть более 500 км). Регулярных рейсов не было, так что команда уместилась в частном самолете с местами только для 32 пассажиров. Вылетели поздним воскресным вечером сразу после матча. Расслабиться в полете не удалось: сразу после взлета самолет сильно зашатало из-за шторма.

Что произошло потом – объясняют очевидцы. «В самолет попала молния, – рассказал менеджер клуба Михаэль Преетц. – Был взрыв и сильная вспышка света, которую видели все. И все были шокированы».

«Я был напуган, – признался герой последних матчей «Герты» Явайро Дилросун. – Никогда такого не испытывал».

www.imago-images.de / Global Look Press

К счастью, самолет успешно долетел до Берлина. На этой неделе «Герта» об инциденте вспоминать не будет – в пятницу матч против «Фортуны» состоится дома. Следующий раз на выезд команда отправится только 19 октября – в Бремен. Расстояние от Берлина – примерно 400 км, видимо, придется снова полетать.

И о более позитивном: именно Дилросун сейчас больше всех помогает «Герте» выйти из кризиса. В двух последних матчах он забил два красивых гола.

«Падерборну» – после классного сольного прохода, накрутив толпу защитников:

«Кельну» – просто здорово забил ударом издали.

Два гола 21-летний Дилросун забил в прошлом сезоне, уже два за четыре матча есть в этом. Он заигран за сборную Голландии, позади школы «Аякса» и «Ман Сити», а сейчас уверенный старт сезона в «Герте». Интересно будет последить и дальше. Лишь бы парня и команду больше ничего не пугало.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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