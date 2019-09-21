За самого результативного защитника Бундеслиги даже не пришлось платить. Учитесь у «Шальке»

За пять матчей в «Шальке» 22-летний Кенни уже пришел к лучшему по результативности сезону в карьере. К этому моменту он забил гол и сделал два ассиста, играя на краю обороны. Opta подсчитала, что прямо сейчас Кенни – самый эффективный защитник Бундеслиги. Столько голевых действий из оборонительных игроков больше никто не делал.

Кенни арендовали у «Эвертона» до конца сезона. Это стало одним из основных усилений «Шальке» в летнее окно. Всего клуб потратил на трансферы 24 миллиона евро, но 15 из них ушли на переход перспективного защитника Кабака из «Штутгарта». Зато Кенни хотел видеть в «Шальке» лично главный тренер «Шальке» Дэвид Вагнер.

«Как только я обнаружил, что финансовые ограничения мешают нам кого-то купить, сразу предложил Кенни совету директоров. Они согласились, он тоже. К этому времени Кенни проделал большую работу, забил прекрасный гол «Герте». Он уже близок к тому, чтобы стать любимцем фанатов «Шальке». Это одно из лучших наших подписаний летом», – рассказывал Вагнер 10 сентября.