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Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение

21 августа 2019, 21:05
Александр Плеханов

«Бавария»

Даже в первый сезон Ковача забрали чемпионство, как проиграть его теперь?

«Боруссия Дортмунд»

Взяли Хуммельса для выполнения лучшей схемы по выходу на первое место – возвращение потускневших игроков из «Баварии».

«РБ Лейпциг»

Дикая смесь: самый ненавидимый клуб Германии собирает в составе кучу талантов и Нагельсманна. 

«Байер»

За 51 год в Бундеслиге еще не было игроков моложе Хавертца (ему 20 лет), забивших 25 голов.

«Боруссия Менхенгладбах»

Вечно вторая «Боруссия» продала вечно второго Азара в первую «Боруссию». 

imago-images.de/Global Look Press

«Вольфсбург»

Считают деньги с трансфера Баду в «Спартак».

«Айнтрахт»

Модернизация: отпустили Йовича в «Реал», а на его место взяли Йовелича.

«Вердер»

Клуб-рекордсмен по количеству матчей в Бундеслиге с вечным Клаудио Писарро в составе – да, он опять продлил контракт.

«Хоффенхайм»

40 миллионов фунтов стряс «Хоффенхайм» с «Ньюкасла» за трансфер бразильца Жоэлинтона.

«Фортуна»

Не ставили вратаря Рензинга во второй Бундеслиге, отдали ему весь удачный сезон в первой, теперь зачем-то взяли ему замену – схема сложная, мы согласны.

imago-images.de/Global Look Press

«Герта»

Сменили владельца и взяли Доди Лукебакио, чтобы за что-то бороться и не проигрывать «Баварии».

«Майнц»

Даниэль Бросински оказался единственным, кому хотя бы уже есть 30 лет.

«Фрайбург»

Кристиан Штрайх работает в этом клубе дольше, чем любой игрок продолжает карьеру.

«Шальке»

Все лето безуспешно продают Коноплянку.

«Аугсбург»

Сюда каким-то образом занесло Лихштайнера, хотя в «Ювентусе» и «Арсенале» ему явно было веселее.

imago-images.de/Global Look Press

«Падерборн»

Эти парни больше всех пропустят и накидают на уровне – они и будут самой веселой командой («Вердер» и «Байер», сорри).

«Кельн»

У нападающего Терроде новая цель: в Бундеслиге-2 он три раза пробивал отметку в 25 голов, но в вышке никогда не получалось больше пяти – пора исправлять.

«Унион Берлин»

Не играли в Бундеслиге 30 лет, а сейчас сразу подарят горячее дерби.

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Все фото: SVEN SIMON/Global Look Press
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#Бундеслига
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#РБ Лейпциг
#Айнтрахт Ф
#Майнц
#Шальке
#Кельн
#Унион Берлин
#Фортуна
#Фрайбург
#Аугсбург
#Байер
#Вердер
#Вольфсбург
#Герта
#Падерборн
#Хоффенхайм