Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение

«Бавария»

Даже в первый сезон Ковача забрали чемпионство, как проиграть его теперь?

«Боруссия Дортмунд»

Взяли Хуммельса для выполнения лучшей схемы по выходу на первое место – возвращение потускневших игроков из «Баварии».

«РБ Лейпциг»

Дикая смесь: самый ненавидимый клуб Германии собирает в составе кучу талантов и Нагельсманна.

«Байер»

За 51 год в Бундеслиге еще не было игроков моложе Хавертца (ему 20 лет), забивших 25 голов.

«Боруссия Менхенгладбах»

Вечно вторая «Боруссия» продала вечно второго Азара в первую «Боруссию».