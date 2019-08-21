Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
«Бавария»
Даже в первый сезон Ковача забрали чемпионство, как проиграть его теперь?
«Боруссия Дортмунд»
Взяли Хуммельса для выполнения лучшей схемы по выходу на первое место – возвращение потускневших игроков из «Баварии».
«РБ Лейпциг»
Дикая смесь: самый ненавидимый клуб Германии собирает в составе кучу талантов и Нагельсманна.
«Байер»
За 51 год в Бундеслиге еще не было игроков моложе Хавертца (ему 20 лет), забивших 25 голов.
«Боруссия Менхенгладбах»
Вечно вторая «Боруссия» продала вечно второго Азара в первую «Боруссию».
«Вольфсбург»
Считают деньги с трансфера Баду в «Спартак».
«Айнтрахт»
Модернизация: отпустили Йовича в «Реал», а на его место взяли Йовелича.
«Вердер»
Клуб-рекордсмен по количеству матчей в Бундеслиге с вечным Клаудио Писарро в составе – да, он опять продлил контракт.
«Хоффенхайм»
40 миллионов фунтов стряс «Хоффенхайм» с «Ньюкасла» за трансфер бразильца Жоэлинтона.
«Фортуна»
Не ставили вратаря Рензинга во второй Бундеслиге, отдали ему весь удачный сезон в первой, теперь зачем-то взяли ему замену – схема сложная, мы согласны.
«Герта»
Сменили владельца и взяли Доди Лукебакио, чтобы за что-то бороться и не проигрывать «Баварии».
«Майнц»
Даниэль Бросински оказался единственным, кому хотя бы уже есть 30 лет.
«Фрайбург»
Кристиан Штрайх работает в этом клубе дольше, чем любой игрок продолжает карьеру.
«Шальке»
Все лето безуспешно продают Коноплянку.
«Аугсбург»
Сюда каким-то образом занесло Лихштайнера, хотя в «Ювентусе» и «Арсенале» ему явно было веселее.
«Падерборн»
Эти парни больше всех пропустят и накидают на уровне – они и будут самой веселой командой («Вердер» и «Байер», сорри).
«Кельн»
У нападающего Терроде новая цель: в Бундеслиге-2 он три раза пробивал отметку в 25 голов, но в вышке никогда не получалось больше пяти – пора исправлять.
«Унион Берлин»
Не играли в Бундеслиге 30 лет, а сейчас сразу подарят горячее дерби.