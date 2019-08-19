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Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение

19 августа 2019, 15:25
Александр Плеханов

«Манчестер Сити»

Гвардиола еще не устал всех совершенствовать: Уокер научился воздушной акробатике, Стерлинг теперь играет нападающего, а Мангаля отправили в «Валенсию» – вспоминать, как вообще играть в футбол.

«Ливерпуль»

Вратарь Миньоле ушел, вратарь Адриан пришел – по глобальным изменениям закончили.

«Челси»

В таких условиях тут еще не работали: у клуба запрет на трансферы, а у молодого тренера Лэмпарда – обещанная защита от увольнения на два года.

«Тоттенхэм»

Теперь и здесь познали реальность, в которой давно живут все: можно проигрывать финалы, а потом покупать новых игроков и начинать сезон на собственном стадионе.

«Арсенал»

Обманули даже собственных фанатов: говорили, что на летнее усиление есть 50 миллионов евро, а только одного Николя Пепе из «Лилля» взяли сразу за 80.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Манчестер Юнайтед»

Теперь с Сульшера будут спрашивать по полной, он подготовился: сохранил весь молодой актив и отдал Лукаку в «Интер».

«Вулверхэмптон»

Дзюба реально собирался в АПЛ, но португальский агент Мендеш его в собственную империю так и не забрал.

«Эвертон»

Алишер Усманов помог в сделке с продажей Влашича в ЦСКА, а бороться за еврокубки надо уже без посторонних – состав позволяет. 

«Лестер»

Роджерс – это почти Раньери, только молодежи в составе гораздо больше.

«Вест Хэм»

Все привычно: набрали интересных ребят за большие деньги, Чичарито и Пеллегрини остались, закончат десятыми.

«Уотфорд»

Харизматичный Трой Дини на месте, поэтому все будет хорошо.

«Кристал Пэлас»

Рубрика «Мы пытались, но не вышло»: продать Заа за 80 миллионов, купить Чалова у ЦСКА, нормально усилить команду хотя бы кем-то.

«Ньюкасл»

Теперь без Бенитеса (уехал в Китай), но с Брюсом (бывший тренер «Шеффилд Уэнсдэй»).

«Борнмут»

Тут работают такие бизнесмены, которые продали нападающего Муссе с одним голом в прошлом году аж за 10 миллионов фунтов.

«Бернли»

В матчах с этой командой нельзя изображать боль, иначе можно получить гневную реплику от Шона Дайча о том, что симулянтов надо дисквалифицировать и жестко наказывать.

«Саутгемптон»

Показывают трансферы через путешествие паровозика с именем тренера, троллят фаворитов и снимают пародии на Netflix.

«Брайтон»

Забрали из Чемпионшипа перспективного Нила Мопе (25 голов в прошлом сезоне) – следить за командой нужно хотя бы из-за этого перспективного парня.

«Норвич»

Из состава надо знать только Теему Пукки – он и забьет 90% голов всей команды.

«Шеффилд Юнайтед»

Билли Шарпу 33 года, он перебил все голевые рекорды в Чемпионшипе, а теперь позабивает и в АПЛ – сюда «Шеффилд» попал впервые с 2007-го.

«Астон Вилла»

На 150 миллионов евро закупили 12 новых игроков, а неудачника Грилиша оставили (проиграл 20 матчей подряд за «Виллу» в АПЛ).

Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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#Манчестер Сити
#Тоттенхэм
#Манчестер Юнайтед
#Челси
#Лестер
#Арсенал
#Бернли
#Брайтон
#Ньюкасл
#Норвич
#Саутгемптон
#Астон Вилла
#Борнмут
#Вест Хэм
#Вулверхэмптон
#Кристал Пэлас
#Уотфорд
#Шеффилд Юнайтед
#Эвертон