Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
«Манчестер Сити»
Гвардиола еще не устал всех совершенствовать: Уокер научился воздушной акробатике, Стерлинг теперь играет нападающего, а Мангаля отправили в «Валенсию» – вспоминать, как вообще играть в футбол.
«Ливерпуль»
Вратарь Миньоле ушел, вратарь Адриан пришел – по глобальным изменениям закончили.
«Челси»
В таких условиях тут еще не работали: у клуба запрет на трансферы, а у молодого тренера Лэмпарда – обещанная защита от увольнения на два года.
«Тоттенхэм»
Теперь и здесь познали реальность, в которой давно живут все: можно проигрывать финалы, а потом покупать новых игроков и начинать сезон на собственном стадионе.
«Арсенал»
Обманули даже собственных фанатов: говорили, что на летнее усиление есть 50 миллионов евро, а только одного Николя Пепе из «Лилля» взяли сразу за 80.
«Манчестер Юнайтед»
Теперь с Сульшера будут спрашивать по полной, он подготовился: сохранил весь молодой актив и отдал Лукаку в «Интер».
«Вулверхэмптон»
Дзюба реально собирался в АПЛ, но португальский агент Мендеш его в собственную империю так и не забрал.
«Эвертон»
Алишер Усманов помог в сделке с продажей Влашича в ЦСКА, а бороться за еврокубки надо уже без посторонних – состав позволяет.
«Лестер»
Роджерс – это почти Раньери, только молодежи в составе гораздо больше.
«Вест Хэм»
Все привычно: набрали интересных ребят за большие деньги, Чичарито и Пеллегрини остались, закончат десятыми.
«Уотфорд»
Харизматичный Трой Дини на месте, поэтому все будет хорошо.
«Кристал Пэлас»
Рубрика «Мы пытались, но не вышло»: продать Заа за 80 миллионов, купить Чалова у ЦСКА, нормально усилить команду хотя бы кем-то.
«Ньюкасл»
Теперь без Бенитеса (уехал в Китай), но с Брюсом (бывший тренер «Шеффилд Уэнсдэй»).
«Борнмут»
Тут работают такие бизнесмены, которые продали нападающего Муссе с одним голом в прошлом году аж за 10 миллионов фунтов.
«Бернли»
В матчах с этой командой нельзя изображать боль, иначе можно получить гневную реплику от Шона Дайча о том, что симулянтов надо дисквалифицировать и жестко наказывать.
«Саутгемптон»
Показывают трансферы через путешествие паровозика с именем тренера, троллят фаворитов и снимают пародии на Netflix.
«Брайтон»
Забрали из Чемпионшипа перспективного Нила Мопе (25 голов в прошлом сезоне) – следить за командой нужно хотя бы из-за этого перспективного парня.
«Норвич»
Из состава надо знать только Теему Пукки – он и забьет 90% голов всей команды.
«Шеффилд Юнайтед»
Билли Шарпу 33 года, он перебил все голевые рекорды в Чемпионшипе, а теперь позабивает и в АПЛ – сюда «Шеффилд» попал впервые с 2007-го.
«Астон Вилла»
На 150 миллионов евро закупили 12 новых игроков, а неудачника Грилиша оставили (проиграл 20 матчей подряд за «Виллу» в АПЛ).