Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение

«Манчестер Сити»

Гвардиола еще не устал всех совершенствовать: Уокер научился воздушной акробатике, Стерлинг теперь играет нападающего, а Мангаля отправили в «Валенсию» – вспоминать, как вообще играть в футбол.

«Ливерпуль»

Вратарь Миньоле ушел, вратарь Адриан пришел – по глобальным изменениям закончили.

«Челси»

В таких условиях тут еще не работали: у клуба запрет на трансферы, а у молодого тренера Лэмпарда – обещанная защита от увольнения на два года.

«Тоттенхэм»

Теперь и здесь познали реальность, в которой давно живут все: можно проигрывать финалы, а потом покупать новых игроков и начинать сезон на собственном стадионе.

«Арсенал»

Обманули даже собственных фанатов: говорили, что на летнее усиление есть 50 миллионов евро, а только одного Николя Пепе из «Лилля» взяли сразу за 80.