Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Роберт Санчес Р. Санчес
|Вра
|24
|34
|0
|0
|2
|1
|
3Марк Кукурелья М. Кукурелья
|Пол
|23
|32
|0
|1
|5
|0
|
11Леандро Троссард Л. Троссард
|Нап
|27
|30
|6
|1
|2
|0
|
34Йоэл Велтман Й. Велтман
|Защ
|30
|30
|0
|1
|6
|0
|
9Нил Мопе Н. Мопе
|Нап
|25
|26
|8
|2
|6
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
7
|35
|15
|7
|13
|53:46
|52
|
8
|34
|15
|4
|15
|33:32
|49
|
9
|35
|10
|14
|11
|34:42
|44
|
10
|35
|11
|10
|14
|40:56
|43
|
11
|33
|11
|9
|13
|48:54
|42
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