Брайтон

Брайтон & Хов
Brighton & Hove
Подписаться
Сайт
www.seagulls.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Фалмер
Тренер
Грэм Поттер
Г. Поттер
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты
Материалы
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Роберт Санчес Р. Санчес 		Вра 24 34 0 0 2 1
3
Марк Кукурелья М. Кукурелья 		Пол 23 32 0 1 5 0
11
Леандро Троссард Л. Троссард 		Нап 27 30 6 1 2 0
34
Йоэл Велтман Й. Велтман 		Защ 30 30 0 1 6 0
9
Нил Мопе Н. Мопе 		Нап 25 26 8 2 6 0
Подробнее
Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:30
Брайтон
-:-
Манчестер Юнайтед
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:30
Англия. Премьер-лига , 36 тур
Брайтон
-
Манчестер Юнайтед
-
Англия. Премьер-лига , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Лидс
-:-
Брайтон
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Англия. Премьер-лига , 37 тур
Лидс
-
Брайтон
-
Англия. Премьер-лига , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Брайтон
-:-
Вест Хэм
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Брайтон
-
Вест Хэм
-
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
7
Вест Хэм
35 15 7 13 53:46 52
8
Вулверхэмптон
34 15 4 15 33:32 49
9
Брайтон
35 10 14 11 34:42 44
10
Ньюкасл
35 11 10 14 40:56 43
11
Лестер
33 11 9 13 48:54 42
Подробнее
Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:00
Вулверхэмптон
0 : 3
Брайтон
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:00
35 тур
Вулверхэмптон
0
Брайтон
3
Англия. Премьер-лига , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Брайтон
2 : 2
Саутгемптон
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
34 тур
Брайтон
2
Саутгемптон
2
Англия. Премьер-лига , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
Манчестер Сити
3 : 0
Брайтон
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
30 тур
Манчестер Сити
3
Брайтон
0
Англия. Премьер-лига , 30 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 14:30
Тоттенхэм
0 : 1
Брайтон
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 14:30
33 тур
Тоттенхэм
0
Брайтон
1
Англия. Премьер-лига , 33 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 17:00
Арсенал
1 : 2
Брайтон
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 17:00
32 тур
Арсенал
1
Брайтон
2
Англия. Премьер-лига , 32 тур
Подробнее
Материалы
Тренеры «Брайтона» переночевали на улице – это акция в поддержку бездомных. Она собирала 60 тысяч человек и подтолкнула ООН к исторической резолюции
#Брайтон
Защитник «Арсенала» дважды за полгода терял зубы в матчах АПЛ. Оба раза – в играх с «Брайтоном» 🦷
#Габриэл Магальяэс
Два года назад он играл в четвертой лиге, а сейчас едет на Евро с Испанией
#Роберт Санчес
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
Эфир в Англии сорвал голосовой помощник на телефоне. Ведущая говорила об успехах «Эвертона» – тот громко напомнил его положение
#Эвертон
Игрок «Брайтона» врезал ногой по лицу соперника. Как в фильмах и рестлинге
#Ив Биссума
Все материалы
Последние новости
Футбол
«Брайтон» на два года запретил болельщику посещать стадион из-за оскорбительного поста в соцсетях
#Брайтон
Футбол
«Ливерпуль» уступил «Брайтону» дома. Он выиграл всего два матча из последних восьми в АПЛ
#Ливерпуль
Футбол
Моуринью впервые в карьере проиграл трижды подряд одному сопернику на выезде. Им стал «Брайтон»
#Жозе Моуринью
Футбол
«Шеффилд» почти победил впервые в сезоне АПЛ, но пропустил гол за три минуты до конца основного времени
#Шеффилд Юнайтед
Футбол
«Челси» стал третьим клубом, который набрал 2000+ очков в АПЛ
#Челси
Футбол
Лаллана ушел из «Ливерпуля» в «Брайтон»
#Адам Лаллана
Все новости