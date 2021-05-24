Два года назад он играл в четвертой лиге, а сейчас едет на Евро с Испанией

С Санчесом в воротах «Брайтон» занял 16-е место и сохранил место в АПЛ.

Секреты Санчеса: высокое телосложение, игра ногами и любовь родителей

В Англию Санчес переехал еще в 15. Его заметил в молодежке «Леванте» скаут «Брайтона» Марк Андерсон:

«Я просто знал, что у парня есть серьезный потенциал. Он невероятно играет ногами. У него большая мощная фигура, умение занимать позицию и характер . Я 35 лет занимаюсь этой работой и только несколько раз я нутром чувствовал, что это отличный футболист. Когда Санчес прорвался, то легко говорить, но я правда был уверен, что у него получится».

Андерсон говорит, что у Санчеса были проблемы с погружением в культуру, но он быстро заговорил по-английски. В первые годы у Санчеса были глупые ошибки, но тренеры относились к ним спокойно. В 2019-м Санчес добрался до «Олд Траффорд» в Кубке Лиге. «МЮ» победил только по пенальти, Санчес с игры пропустил один гол.

Рост Санчеса – 197 сантиметров. Тренер «Брайтона» Грэм Поттер восхищен, как он с большими габаритами играет умно и агрессивно: