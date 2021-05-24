Два года назад он играл в четвертой лиге, а сейчас едет на Евро с Испанией
Вратарь «Брайтона» Роберт Санчес – главная неожиданность в заявке Испании на Евро-2020.
Все в шоке от состава Испании на Евро. Почему там нет никого из «Реала» и всего 24 игрока вместо 26
Санчесу 23 года. В его карьере уже было пять клубов. Но его никогда никто не покупал – Санчес переходил в другие команды как арендованный игрок или свободный агент. И – самое удивительное – только в сезоне-20/21 мы о нем узнали. Раньше Санчес играл в командах третьей-четвертой лиги Англии.
Санчес заиграл в АПЛ только к зиме 2020-го. Отправил конкурента в аренду в «Арсенал»
В сезоне-19/20 Санчес играл еще за «Рочдейл» (выступает в Лиге 1 – третьем по статусу чемпионате в Англии), а летом вернулся «Брайтон». С его молодежки у Санчеса началась английская карьера. Но в 2020-м Санчес был глубоко в запасе, он даже не попадал в заявку на игры.
Впервые Санчес вышел в ноябре против «Тоттенхэма». «Брайтон» проиграл 1:2, и Санчес на месяц вновь выбыл из основы. Вернулся в середине декабря для матча с «Фулхэмом», и тут поперло. Санчес провел все оставшиеся 27 матчей, пропустил 27 голов, но десять матчей сыграл на ноль. Санчес окончательно закрепился как основной, когда «Арсенал» арендовал его конкурента Мэттью Райана (с ним «Брайтон» начинал сезон).
С Санчесом в воротах «Брайтон» занял 16-е место и сохранил место в АПЛ.
Секреты Санчеса: высокое телосложение, игра ногами и любовь родителей
В Англию Санчес переехал еще в 15. Его заметил в молодежке «Леванте» скаут «Брайтона» Марк Андерсон:
«Я просто знал, что у парня есть серьезный потенциал. Он невероятно играет ногами. У него большая мощная фигура, умение занимать позицию и характер. Я 35 лет занимаюсь этой работой и только несколько раз я нутром чувствовал, что это отличный футболист. Когда Санчес прорвался, то легко говорить, но я правда был уверен, что у него получится».
Андерсон говорит, что у Санчеса были проблемы с погружением в культуру, но он быстро заговорил по-английски. В первые годы у Санчеса были глупые ошибки, но тренеры относились к ним спокойно. В 2019-м Санчес добрался до «Олд Траффорд» в Кубке Лиге. «МЮ» победил только по пенальти, Санчес с игры пропустил один гол.
Рост Санчеса – 197 сантиметров. Тренер «Брайтона» Грэм Поттер восхищен, как он с большими габаритами играет умно и агрессивно:
«У него есть некоторые характеристики, которые мы используем по максимуму. Он чудовище с точки зрения своей телесности. Санчес не просто большой, а сильный и быстрый. С его качествами у него есть все, чтобы стать лучшим».
И уже в марте Санчес попадает в сборную, заменив Кепу из «Челси». Тогда даже не все испанские медиа были в курсе, кто это.
Санчес говорит, что его кумирами всегда были Икер Касильяс и Давид Де Хеа. И он не может поверить, что у него случился настолько прорывной сезон:
«У меня была цель просто играть, но у меня получилось даже больше, чем я ожидал. И я действительно доволен этим, нужно продолжать играть на таком уровне. Даже Касильяс написал мне, что я хорошо справляюсь! Это потрясающе».
Другие кумиры Санчеса – родители. Когда Санчес узнал о попадании в старт против «Тоттенхэма», то тут же позвонил маме: «Я сказал, чтобы они посмотрели игру по телевизору. Она рассказала об этом друзьям. После матча мне пришло больше тысячи текстовых сообщений».
Санчес говорит, что очень благодарен родителям: они рискнули и отпустили его из портового городка в Англию, когда ему было 15:
«Мама постоянно искала футбольные летние лагеря, а папа очень много работал и начинал работать пораньше, чтобы забрать меня на тренировку. Родители отдали мне всю свою энергию».