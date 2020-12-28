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Материалы
Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
#АПЛ
02 мая, 18:20
Соцсети главных организаций спорта (от АПЛ до ФИФА) замолчат на несколько дней – это акция против расизма. От России – сборная и РФС
#АПЛ
30 апреля, 23:25
Клубы АПЛ получат 83 млн, ничего для этого не сделав – просто за возвращение в лигу «Уотфорда» и «Норвича». Что это за чудесная система?
#АПЛ
26 апреля, 19:11
Фанаты «Арсенала» и «МЮ» протестуют против владельцев своих клубов: пиро, сожженный флаг США и гневные кричалки возле стадионов
#АПЛ
24 апреля, 22:33
Вратарь «Арсенала» не справился с прострелом и запустил мяч между ног – так клуб проиграл «Эвертону»
#Бернд Лено
24 апреля, 00:26
Текст дня. «Арсенал» в открытом письме публично извиняется перед фанатами за Суперлигу
#Арсенал
21 апреля, 01:20
Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)
#Райан Мэйсон
20 апреля, 16:37
💕 История любви двух главных судей Европы. Сначала встречались тайно, но ради нее Уэбб ушел от жены с тремя детьми
#Говард Уэбб
14 апреля, 20:40
# новости спорта
Фанаты «МЮ» обратились к руководству после сорванного матча. Они потребовали допуска к распределению клубных акций
вчера, 17:09
«Действия меньшинства не имеют оправдания». Матч «МЮ» – «Ливерпуль» перенесен из-за протестов фанатов
02 мая, 19:57
Старт матча «МЮ» и «Ливерпуля» отложен на неопределенный срок. Фанаты прорвались на поле
02 мая, 17:49
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», 2 мая 2021 года
02 мая, 12:24
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», 2 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция матча АПЛ
02 мая, 11:58
ФИФА поддержала бойкот соцсетей в британском спорте. Организации протестуют против дискриминации
30 апреля, 11:44
«Уотфорд» вернулся в АПЛ. Год назад он вылетел в Чемпионшип
24 апреля, 19:04
Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля», который забивал 20+ голов в трех сезонах
24 апреля, 15:06
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
Первый матч АПЛ после объявления о Суперлиге. Фанаты «Ливерпуля» пели о деньгах и жгли клубные футболки, а над полем летал баннер
#Суперлига
19 апреля, 23:10
Бренд по продаже краски подписал контракт с «Тоттенхэмом». И странно затроллил его серией твитов о «пыльном трофейном шкафе»
#Тоттенхэм
15 апреля, 19:38
Сульшер попал в «МЮ» случайно – ему просто не перезвонил другой клуб АПЛ. На встрече с Фергюсоном он ел вонючую рыбу
#Уле-Гуннар Сульшер
15 апреля, 17:07
Отец Холанда в «Ман Сити» напивался после гола, вылетал в Чемпионшип и наряжал сына в голубую футболку. Хм, куда Холанд перейдет дальше?
#Эрлинг Холанд
14 апреля, 14:40
Кто владел «Челси» до Абрамовича: обложил поле колючкой под током, выкупил клуб за один фунт и делал игрокам встречу с ветераном Вьетнама
#Челси
13 апреля, 20:30
Игрок АПЛ сделал 1+1 и уничтожил хейтера одним твитом. Подписал интервью с мусоркой: «Спасибо за твое мнение!»
#Аллан Сен-Максимен
12 апреля, 22:40
Аренда в «Вест Хэм» изменила карьеру Лингарда. Раньше – матчи в запасе и ссоры с Сульшером, сейчас – голы и вызовы в сборную
#Джесси Лингард
11 апреля, 18:32
Уродливый памятник Майклу Джексону стоял у стадиона «Фулхэма». Владелец клуба посылал всех критиков и увез статую домой
#Майкл Джексон
06 апреля, 17:34
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»
#Лукас Торрейра
02 апреля, 13:33
Игрок «Вест Хэма» извиняется за слово, которое написал в твиттере 9 лет назад. Против него уже идет расследование FA
#Джаррод Боуэн
26 марта, 20:09
Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
#Роман Абрамович
20 марта, 16:45
«МЮ» поменял титульного спонсора. Старый разочаровался и ушел. Зато новый – сменил цвета ради клуба
#Манчестер Юнайтед
20 марта, 13:09
Почему «Ман Сити» и Пеп опять лучше всех. 5 причин успеха
#Манчестер Сити
16 марта, 15:10
Ламела закинул изящную рабону «Арсеналу». Это третий такой его гол в карьере
#Эрик Ламела
14 марта, 21:27
Семья вратаря «Эвертона» пострадала от нападения с ножом. Грабежи домов игроков из Ливерпуля – давняя проблема
#Робин Ольсен
11 марта, 20:50
«Арсенал» ругается из-за жилых домов на своей земле. Они не проходят нормы безопасности. Владельцы квартир требуют у клуба деньги
#Арсенал
11 марта, 15:29
Мужчины в костюмах проникли на стадион «Фулхэма» и закрепили под тумбой для ТВ телефон. Возможно, чтобы подслушать Рио Фердинанда
#АПЛ
09 марта, 18:31
Английские футболисты зависимы от снотворного с алкоголем – и это проблема. Хотя таблетки пили всегда
#медицина
01 марта, 23:55
Игрок «Вулверхэмптона» следил за родами жены по FaceTime. И неизвестно, когда он увидит ребенка вживую (причина – британский штамм)
#Рубен Невеш
06 марта, 12:51
Тренер «Ньюкасла» подрался с собственным игроком. Из-за слов «Ты трус!» и обвинения в пропущенном голе
#Ньюкасл
04 марта, 16:50
Фанаты «МЮ» слушали в клубном инстаграме звук микроволновки и тарелок – это сммщик случайно включил трансляцию с кухни 🤷🏻‍♂️
#Манчестер Юнайтед
04 марта, 12:40
Классный скилл игрока «Лейпцига». Каждый его пятый гол – победный, каждый шестой залетает в дополнительное время
#Александр Сорлот
28 февраля, 12:56
У Алиссона умер отец. Любимое воспоминание детства: отец падает в торт после победы Бразилии и бегает с глазурью на лице
#Алиссон
25 февраля, 13:53