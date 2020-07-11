Однажды Джеррард травмировал член. Врач зашивал рану прямо на стадионе – это был его первый рабочий день
2014-й. В Кубке Англии «Борнмут» против «Ливерпуля». Почти всю игру Стивен Джеррард играет персонально против Гарри Артера. В одном из эпизодов Артер убежал по флангу и приготовился к подаче, но его заблокировал Джеррард.
Сначала показалось, что Артер жестко влетел в Джеррарда (видео тут), но тот спокойно встал и пошел к боковому арбитру: о чем-то спорил и получил за это желтую.
Спустя несколько минут после столкновения Джеррард подбежал к тренеру «Ливерпуля» Брендану Роджерсу. Он кивнул головой на пах, описал небольшую тупую боль и сказал: «Кажется, мне раскроили член». В автобиографии Джеррард вспоминал: «Роджерс просто *** [офигел] на этом моменте».
Врачи обступили Джеррарда так, чтобы трибуны ничего не увидели. Крис Морган (один из них) сказал: «Да не переживай, все будет в порядке». Джеррард: «Я боялся, но после слов Криса понял: мой боец не отвалится сегодня».
С окончанием матча Джеррард похромал в подтрибунное помещение. Основной врач «Ливерпуля» Заф Икбаль пропускал этот матч и был дома из-за болезни ребенка. Поэтому операцию делал Эндрю Мэсси – главврач академии «Ливерпуля», для которого выезд в Борнмут стал первой работой со взрослой командой.
Мэсси искал процедурный кабинет, но «Борнмут» сначала не давал ему комнату. Тогда Мэсси осмотрел Джеррарда прямо в раздевалке, пока Брендан Роджерс подводил итоги матча.
Когда Джеррард снял шорты и все увидели огромное пятно крови, Коутиньо, Миньоле и Шкртел собирались разобраться с судьей и Артером. Но Брендан Роджерс и Джеррард уговорили их не создавать проблем. Потом они расслабились и просто смеялись над историей.
«Борнмут» все же нашел кабинет для Мэсси. Сначала он обезболил Джеррарду травмированный участок и ждал действие анестезии. Пока Мэсси зашивал член, в кабинет заходили игроки «Борнмута»: обалдевали, желали Джеррарду здоровья и тихо уходили.
Как реагировал сам Джеррард: «Тогда я подумал: мои дела плохи. Я готовился к прощанию со старым другом, но Эндрю успокоил. Он, черт подери, зашивал мой член. Но я не чувствовал боли. Эндрю сделал все грамотно. Он был очень уверен».
А вот реакция Мэсси:
«Я увидел кровь, много крови. Черт! Я никогда не думал, что буду зашивать член Стивену Джеррарду. Я помню курсы по хирургии, но нас никогда не учили зашивать члены. Я наложил Стивену четыре шва. На этом операция закончилась, все случилось быстро, но впечатления остались на всю жизнь».
Джеррард не пропустил из-за той травмы ни одного матча, отдохнул два дня и вернулся к тренировкам.