Однажды Джеррард травмировал член. Врач зашивал рану прямо на стадионе – это был его первый рабочий день

Врачи обступили Джеррарда так, чтобы трибуны ничего не увидели. Крис Морган (один из них) сказал: «Да не переживай, все будет в порядке». Джеррард: «Я боялся, но после слов Криса понял: мой боец не отвалится сегодня».

С окончанием матча Джеррард похромал в подтрибунное помещение. Основной врач «Ливерпуля» Заф Икбаль пропускал этот матч и был дома из-за болезни ребенка. Поэтому операцию делал Эндрю Мэсси – главврач академии «Ливерпуля», для которого выезд в Борнмут стал первой работой со взрослой командой.

Мэсси искал процедурный кабинет, но «Борнмут» сначала не давал ему комнату. Тогда Мэсси осмотрел Джеррарда прямо в раздевалке, пока Брендан Роджерс подводил итоги матча.

Когда Джеррард снял шорты и все увидели огромное пятно крови, Коутиньо, Миньоле и Шкртел собирались разобраться с судьей и Артером. Но Брендан Роджерс и Джеррард уговорили их не создавать проблем. Потом они расслабились и просто смеялись над историей.

«Борнмут» все же нашел кабинет для Мэсси. Сначала он обезболил Джеррарду травмированный участок и ждал действие анестезии. Пока Мэсси зашивал член, в кабинет заходили игроки «Борнмута»: обалдевали, желали Джеррарду здоровья и тихо уходили.

Как реагировал сам Джеррард: «Тогда я подумал: мои дела плохи. Я готовился к прощанию со старым другом, но Эндрю успокоил. Он, черт подери, зашивал мой член. Но я не чувствовал боли. Эндрю сделал все грамотно. Он был очень уверен».