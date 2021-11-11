Стивен Джеррард

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Футбол
Джеррард – главный тренер «Астон Виллы»
#Стивен Джеррард
Футбол
Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги
#АПЛ
Футбол
«Рейнджерс» – чемпион Шотландии. За 9 лет он прошел путь от банкротства и третьего дивизиона до победы в чемпионате
#Глазго Рейнджерс
Футбол
«Пусть начнется вечеринка». Джеррард поздравил «Ливерпуль» с чемпионством
#Ливерпуль
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Джеррард вернулся к «Ливерпулю» как соперник – и этого особо никто не заметил: от клуба никакой реакции, зато хоть фанаты похлопали
#Стивен Джеррард
На стадионе «Ливерпуля» висит сакральная табличка This Is Anfield: Джеррард считал себя недостойным ее, а Клопп запрещает трогать новичкам
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#Ливерпуль
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Ух, как ярко «Рейнджерс» празднует чемпионство: фанаты нарушают антиковидные правила, а игроки кутят в раздевалке
#Глазго Рейнджерс
Однажды Джеррард травмировал член. Врач зашивал рану прямо на стадионе – это был его первый рабочий день
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#Стивен Джеррард
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Клопп плачет в прямом эфире с легендами «Ливерпуля»
#Юрген Клопп
Кадры за секунду до жуткого провала. Твиттер, по которому каждый предскажет будущее
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#Футбол
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