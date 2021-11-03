На стадионе «Ливерпуля» висит сакральная табличка This Is Anfield: Джеррард считал себя недостойным ее, а Клопп запрещает трогать новичкам

Изначально эта табличка задумывалась для туристов. Текст на ней изменился для устрашения и гордости

С 1959-й по 1974-й «Ливерпуль» тренировал, возможно, самый важный тренер в истории клуба Билл Шенкли. Он трижды брал чемпионат, дважды побеждал в Кубке Англии, трижды – в Суперкубке, а в 1973-м взял Кубок УЕФА.

Фактически знак This Is Anfield появился именно при Билле Шенкли. Но инициатором этой идеи был не он, а руководитель экскурсий по «Энфилду». В 1974-м тот обратился к секретарю клуба Питеру Робинсону. И уже Робинсон передал Шенкли мысль: «Давайте сделаем табличку «Добро пожаловать на «Энфилд».

Шенкли одобрил, но сразу внес изменение в исходный текст:

«Это напоминание нашим игрокам, кто они и за кого играют. А также это напоминание нашим соперникам, против кого они играют».

Шенкли вложил в эту табличку устрашающий подтекст. Его архивное интервью: «Это «Энфилд». Это очень гордая фраза. Соперники должны знать, что мы не ждем их с распростертыми объятиями. На этом стадионе ради пришедших 50 тысяч человек «Ливерпуль» сделает все, чтобы смять его. Потому что мы на «Энфилде» – на самом прекрасном в мире стадионе».