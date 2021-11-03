На стадионе «Ливерпуля» висит сакральная табличка This Is Anfield: Джеррард считал себя недостойным ее, а Клопп запрещает трогать новичкам
Реликвия «Энфилда», которую обожают все футболисты «Ливерпуля» – табличка This Is Anfield. Игроки, тренеры, сотрудники и фанаты трогают ее, фотографируются рядом и считают частью клубной истории.
Ее трогают даже регбисты, когда «Энфилд» проводит матчи по регби:
Изначально эта табличка задумывалась для туристов. Текст на ней изменился для устрашения и гордости
С 1959-й по 1974-й «Ливерпуль» тренировал, возможно, самый важный тренер в истории клуба Билл Шенкли. Он трижды брал чемпионат, дважды побеждал в Кубке Англии, трижды – в Суперкубке, а в 1973-м взял Кубок УЕФА.
Фактически знак This Is Anfield появился именно при Билле Шенкли. Но инициатором этой идеи был не он, а руководитель экскурсий по «Энфилду». В 1974-м тот обратился к секретарю клуба Питеру Робинсону. И уже Робинсон передал Шенкли мысль: «Давайте сделаем табличку «Добро пожаловать на «Энфилд».
Шенкли одобрил, но сразу внес изменение в исходный текст:
«Это напоминание нашим игрокам, кто они и за кого играют. А также это напоминание нашим соперникам, против кого они играют».
Шенкли вложил в эту табличку устрашающий подтекст. Его архивное интервью: «Это «Энфилд». Это очень гордая фраза. Соперники должны знать, что мы не ждем их с распростертыми объятиями. На этом стадионе ради пришедших 50 тысяч человек «Ливерпуль» сделает все, чтобы смять его. Потому что мы на «Энфилде» – на самом прекрасном в мире стадионе».
Табличку пытались украсть фанаты «МЮ», а Роджерс держал оригинал в кладовке дома
Несколько историй:
• Стивен Джеррард рассказывал: «Кажется, это случилось в 2001-м. Тогда к нам приезжал «Блэкберн». Мы выходили на стадион и касались таблички. Один из футболистов «Блэкберна» как-то плохо пошутил. Он сказал примерно такое: «Вы потом всем составом будете отмывать ее своими тряпками?»
Помню, как из-за этого бесился Карра [Джейми Каррагер]. Он пообещал, что повыбивает ему все зубы. К счастью, драки не было».
• В 1991-м в подтрибунку «Ливерпуля» прорвались два фаната «Манчестер Юнайтед» и побежали в сторону таблички. Их остановили два стюарда.
• Старый вариант таблички This Is Anfield висел 24 года – до 1998-го. Потом клуб сменил ее на новый вариант. Старый восстановили только в 2012-м – и сделал это тренер Брендан Роджерс. Он хранил табличку в кладовке собственного ливерпульского дома и вернул за пару недель до 1 июля 2012 года – тогда официально началась его работа в клубе.
Потом Роджерс рассказывал:
«Когда вы приходите в футбольный клуб, вам нужно иметь реальное ощущение прошлого, настоящего и будущего. И эти чувства от «Ливерпуля» огромные. Этот знак был символом того, чем был «Ливерпуль» на протяжение многих лет».
• В 2013-м известный фанат «Ливерпуля» Кьельд Ринфельдт из Дании, который превратил дом в небольшой музей, хотел купить новый вариант таблички, который сняли при Роджерсе. «Ливерпуль» отказал – новая табличка висит в музее. Ринфельдт же получил сувенирный вариант за 19,5 фунта (кстати, его может купить любой желающий) и майку сезона-2013/14 с автографами всех игроков.
• После той самой ошибки Джеррарда в матче с «Челси» в сезоне-2013/14 (когда он поскользнулся и привез гол), которая лишила «Ливерпуль» чемпионства, он не хотел больше никогда касаться таблички This Is Anfield.
Через год, когда уходил, все же коснулся: «Я делаю это в память о приятных моментах и в благодарность всем фанатам, которые любили меня и поддерживали все это время».
• Табличка обновлялась в 2016 году. Перед матчем против «Манчестер Юнайтед».
Еще раз история:
- 1998 год - новая табличка
- 2012 год - возвращение старой таблички
- 2016 год - реконструкция старой таблички
Клопп запрещает новым игрокам трогать табличку, пока они ничего не выиграют для «Ливерпуля»
Интервью от 2017 года: «Перед игрой с «Боруссией», когда мы спускались по лестнице, мои дортмундские друзья спросили: «Все ли касаются знака This Is Anfield?» Я сказал, что не все. Я точно не знаю, как это работает. Но я думаю, что тебе нужно что-то выиграть в «Ливерпуле», чтобы быть достойным этой чести».
Интервью от 2018 года: «Я попросил игроков не касаться таблички. Для этого нужно выиграть в «Ливерпуле». С того момента и до победы в Лиге чемпионов только один игрок мог делать это – Джордан Хендерсон, который брал с «Ливерпулем» Кубок Лиги в 2012-м. Но он не делал это из уважения к партнерам.
Традиция жива до сих пор. Летом-2020 в «Ливерпуль» перешел Тиаго. Но на презентации он не трогал This Is Anfield: «Фернандо Торрес рассказывал мне о традиции. Я буду ее поддерживать: пока не выиграю что-то с клубом, не дотронусь до таблички».