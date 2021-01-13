Клопп выучил английский через сериал «Друзья» и разговоры с женой дома. Он до сих пор ходит к репетитору и заставляет игроков
В 2015-м Юрген Клопп приехал в Ливерпуль сразу с хорошим знанием английского. На первой пресс-конференции он уже общался с журналистами без переводчика. И удивил тем, насколько бегло говорит.
«Мой язык в порядке. В Германии я занимался с репетитором. Постоянное проживание в Англии только повысит его уровень».
Сейчас у Клоппа английский с малюсеньким акцентом, который он скрывает. Клопп все еще занимается с репетитором и точит качество. Того же требует от игроков: чтобы свободно изъяснялись на английском без переводчиков, понимали его и поддерживали разговор с кем угодно.
Главный метод Клоппа – внедрить язык в быт вокруг. Жена иногда злилась
Однажды Клопп поделился главным секретом изучения: «Все просто. Я смотрю сериал «Друзья». Там достаточно понятный язык, он легко усваивается».
Клопп же разделил свое изучение языка на три этапа:
1. «Когда ты понимаешь людей, которые знают, что ты иностранец. И они говорят медленно: «Мис-тер-Клопп».
2. «Когда ты прекрасно понимаешь их разговорный и можешь говорить быстро».
3. «Когда ты понимаешь людей на радио. Это прямо вау! Я постоянно слушаю радио».
Первое время после переезда в Англию Клопп постоянно практиковался: на тренировках, на базе, в офисе. Даже дома – доходило до того, что он общался с женой только на английском.
«Уллу это даже немного раздражало Я ей: «Хэллоу». А она молчит. Я спрашиваю на английском, что у нас на ужин – она молчит. Я ласково спрашиваю, что случилось у моей любимой жены, а она как закричит: «Твой английский!» Мы смеялись. Но она мне здорово помогала тем, что терпела».
Клопп требует хорошего знания языка от игроков. Морено при всей команде ругал за плохой разговорный, зато Алиссона публично хвалил
До Клоппа в «Ливерпуле» не было четкого требования знать английский. Говоришь, понимаешь – окей, прекрасно. Если нет, то мы дадим переводчика.
Клопп все поменял. Альберто Морено перешел в «Ливерпуль» за год до него, но за это время знал только базовые фразы: «привет», «доброе утро», «как дела?», «хорошо», что-то основное из футбола. Клопп приехал, увидел это и возмутился – он заставил Морено ходить к репетитору и при всех орал, что тот не понимает простейшие слова.
Обратный пример – Алиссон. Он перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2018-го и сразу же пообщался с пресс-службой клуба на английском. Получалось с запинками и стеснительно – но это лучше, чем у Морено. Тот вообще не давал интервью без переводчика.
Про Алиссона Клопп говорил: «Потрясающий парень. Мы поговорили на первой встрече без переводчика. Не очень много латиноамериканцев могут похвастаться таким английским».
Клопп работает над тем, чтобы новички отлично привыкали к «Ливерпулю». После перехода он чуть ли не лично отправляет их на языковые курсы – так было с Фабиньо и Наби Кейта.
Бывший переводчик (и репетитор) «Ливерпуля» Алан Редмонд говорил, что язык был одним из важнейших требований Клоппа:
«Он просил игроков учить английский, чтобы на поле и на тренировках не было недопониманий. Все, кто не соглашался с этим требованием, на следующий сезон уходили в аренду или меняли клуб вообще».