Клопп выучил английский через сериал «Друзья» и разговоры с женой дома. Он до сих пор ходит к репетитору и заставляет игроков

В 2015-м Юрген Клопп приехал в Ливерпуль сразу с хорошим знанием английского. На первой пресс-конференции он уже общался с журналистами без переводчика. И удивил тем, насколько бегло говорит.

«Мой язык в порядке. В Германии я занимался с репетитором. Постоянное проживание в Англии только повысит его уровень».

Сейчас у Клоппа английский с малюсеньким акцентом, который он скрывает. Клопп все еще занимается с репетитором и точит качество. Того же требует от игроков: чтобы свободно изъяснялись на английском без переводчиков, понимали его и поддерживали разговор с кем угодно.