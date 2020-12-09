8 уроков Юргена Клоппа по успеху и счастью

Клопп как будто лучших других тренеров понял, что футбол функционирует на энергии эмоций. Что если подключать чувства и сердце, то можно добиваться результатов, которые казались невозможными.

Все звучит красиво и ярко. Но как именно Клопп выжимает из игроков максимум? Как ему удается так сильно на них влиять? В чем его секреты? Он не скрывает и рассказывает сам.

Радоваться каждому голу и всегда играть так, будто проигрываешь

«Первое, что вы должны сделать − это убедиться, что все серьезно относятся и уважают соперника. Нужно играть так, будто после проигрыша вас ждет вылет. Это единственный способ побеждать. Нужно радоваться каждому голу, будто он первый в твоей жизни. Нужно сохранять в себе это чувство до самой смерти ».

Пробовать, пробовать, пробовать. И пробовать. И еще раз пробовать

«Не очень прикольно, когда ты проигрываешь в финале, но я всегда буду пытаться снова. Одно из главных правил: чем больше ты пробуешь, тем больше шансов выиграть.

Вы должны снова и снова убеждать себя, что вы можете что-то сделать. Если вы попробуете что-то и потерпите неудачу с первого раза, не сдавайтесь. Если сдадитесь, то у вас большая проблема. Надо пробовать, пробовать, пробовать – и вот что с нами случилось. Это о душевной силе, мировосприятии и характере.

Каждый упущенный шанс – это не неудача, это информация. Используйте ее и действуйте снова ».

Концентрировать игроков на их сильных качествах

«Нам легче справляться с трудными ситуациями, если мы концентрируемся на своих сильных сторонах и существующих положительных моментах. Если мы думаем о прошлом опыте успеха. Это высвобождает энергию. На этом правда нужно уметь концентрироваться. Особенно – в тяжелые моменты. Мы должны любить проблемы и получать удовольствие от усилий. Но важнее – сосредотачиваться на положительных вещах .

Что едят звезды «Ливерпуля». У каждого своя диета, в меню есть оленина, а проигравшие на тренировке пекут пироги

Отгородить футболистов от критики и заставить поверить, что они крутые

«Одна из первых вещей, которую я им сказал: единственная критика, которая важна для них – это моя . Не важно, кто и что думает. Нужно игнорировать все плохое, что идет извне.

У нас получилось создать лучшую атмосферу для работы. Когда я пришел, никто не любил команду, даже сама команда! Я был единственным, кто был доволен ими. Подумал тогда: «О, это хороший коллектив». Но все остальные сказали: «Нет, мы не очень хороши в том-то и том-то». Я ответил, что нет, нет и еще раз нет. Это хорошая команда. Тем более, потому что она наша».