8 уроков Юргена Клоппа по успеху и счастью
Мы примерно знаем, в чем сила «Ливерпуля» Клоппа. Трудоголизм, семейная атмосфера, грамотные трансферы, штаб профессионалов и четкая система.
И еще – грандиозная психология.
Она даже замеряется цифрами. «Ливерпуль» – второй в истории АПЛ, кто выигрывал три раза подряд, пропуская первым. В прошлом сезоне после 16 тура побеждал в 79% матчах, в которых по ходу проигрывал. Опережая второй в этом показателе «Арсенал» на 53% (!).
Даже Моуринью говорит, что секрет Клоппа не в тактике, а «в философии, характере и сердце». Клубный психолог «Ливерпуля» называет Клоппа сильнейшим коммуникатором: «Если бы он был лидером Лейбористской партии, они бы выиграли всеобщие выборы с большим перевесом. Если бы он был лидером демократов в Америке, я думаю, Дональд Трамп довольно быстро ушел бы с должности. Так он хорош в донесении сообщений до большой аудитории».
Спортивная психология была частью диплома Клоппа, когда он еще был футболистом. Он даже ввел термин «ментальные чудовища (монстры)», называя так сначала футболистов «Боруссии», а теперь «Ливерпуля».
Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов
Психология – фундамент, который для Клоппа важнее остального
«Ментальный аспект в футболе – это все. Вы можете быть шикарно подготовлены технически. Но если вы психологически не готовы проявлять эти качества, вы никогда не извлечете максимум из возможностей. Футбол ничем не отличается от обычной жизни. Первый шаг к достижению любой цели – уверенность, что вы можете это сделать.
Мы работали над этим с первого дня моего пребывания здесь. Было ясно, что нужно создать атмосферу и настроение, при которых гораздо легче выходить на поле и играть».
История от помощника Клоппа Пепа Лейндерса:
«Когда он только пришел в клуб, его первая презентация была невероятной. Игроки собрались в зале для пресс-конференций, и Юрген пригласил весь персонал нашей базы. Он спросил: «Парни, вы знаете всех этих людей? Так вот, все эти ребята здесь, чтобы помочь вам выступать на все 100%. Вы знаете их имена?
На этом собрании он обозначил перед всеми ответственность перед собой и сказал: «Все отвечают за все». Он написал большими буквами на бумаге слово TEAM.
T – это то, как опасно мы должны выглядеть в глазах соперников.
E – энтузиазм.
A – амбициозность.
M – сильные духом машины».
Клопп как будто лучших других тренеров понял, что футбол функционирует на энергии эмоций. Что если подключать чувства и сердце, то можно добиваться результатов, которые казались невозможными.
Все звучит красиво и ярко. Но как именно Клопп выжимает из игроков максимум? Как ему удается так сильно на них влиять? В чем его секреты? Он не скрывает и рассказывает сам.
Радоваться каждому голу и всегда играть так, будто проигрываешь
«Первое, что вы должны сделать − это убедиться, что все серьезно относятся и уважают соперника. Нужно играть так, будто после проигрыша вас ждет вылет. Это единственный способ побеждать. Нужно радоваться каждому голу, будто он первый в твоей жизни. Нужно сохранять в себе это чувство до самой смерти».
Пробовать, пробовать, пробовать. И пробовать. И еще раз пробовать
«Не очень прикольно, когда ты проигрываешь в финале, но я всегда буду пытаться снова. Одно из главных правил: чем больше ты пробуешь, тем больше шансов выиграть.
Вы должны снова и снова убеждать себя, что вы можете что-то сделать. Если вы попробуете что-то и потерпите неудачу с первого раза, не сдавайтесь. Если сдадитесь, то у вас большая проблема. Надо пробовать, пробовать, пробовать – и вот что с нами случилось. Это о душевной силе, мировосприятии и характере.
Каждый упущенный шанс – это не неудача, это информация. Используйте ее и действуйте снова».
Концентрировать игроков на их сильных качествах
«Нам легче справляться с трудными ситуациями, если мы концентрируемся на своих сильных сторонах и существующих положительных моментах. Если мы думаем о прошлом опыте успеха. Это высвобождает энергию. На этом правда нужно уметь концентрироваться. Особенно – в тяжелые моменты. Мы должны любить проблемы и получать удовольствие от усилий. Но важнее – сосредотачиваться на положительных вещах.
Что едят звезды «Ливерпуля». У каждого своя диета, в меню есть оленина, а проигравшие на тренировке пекут пироги
Отгородить футболистов от критики и заставить поверить, что они крутые
«Одна из первых вещей, которую я им сказал: единственная критика, которая важна для них – это моя. Не важно, кто и что думает. Нужно игнорировать все плохое, что идет извне.
У нас получилось создать лучшую атмосферу для работы. Когда я пришел, никто не любил команду, даже сама команда! Я был единственным, кто был доволен ими. Подумал тогда: «О, это хороший коллектив». Но все остальные сказали: «Нет, мы не очень хороши в том-то и том-то». Я ответил, что нет, нет и еще раз нет. Это хорошая команда. Тем более, потому что она наша».
Воспринимать всех одинаково и искренне полюбить каждого
«Я отношусь ко всем своим игрокам одинаково вне зависимости от их успехов. Забил ты четыре или не забил – для меня ты в обоих вариантах остаешься одним и тем же человеком.
Легко определить, что футболист может делать во время владения мячом и вне его. Но есть более глубокие слои: кто они, во что они верят, как они достигли этой точки, что ими движет. Что их ждет, когда они уходят с тренировок. Это те детали, которые я как их тренер и друг должен знать.
Они все мне нравятся, поэтому они здесь. Дело не в том, что я от безысходности работаю с ними, или кто-то ограничивает меня в выборе. Вовсе нет. Все они великолепные. Да, они разные, но одинаково замечательные ребята. Мне очень нравится находиться среди них. Надеюсь, они это знают и чувствуют».
Наслаждаться футболом и не забывать, что это просто игра
«Мир стал слишком серьезным. И в нем столько проблем, что они могут запросто испортить футбол, сделать его отвратительным. Я хочу видеть чувство радости у моих игроков, блеск в их глазах, желание сражаться. Видеть, как они полностью отдают себя игре, принимают неожиданные решения.
Я не забываю, что это всего лишь игра. Никогда не забывайте об этом. Если вы играете без удовольствия – лучше бросьте футбол.
Люди иногда спрашивают, почему я всегда улыбаюсь. Иногда даже после проигранных матчей я даю интервью с улыбкой на лице. Мой ответ: потому что когда родился мой сын, я осознал, что футбол далек от дела жизни и смерти. Мы не спасаем жизни. Футбол не должен распространять ненависть и злость ни в каком виде. Футбол должен быть вдохновением, надеждой и радостью. Особенно для детей.
Думаю, 98% успеха в футболе – это научиться справляться с неудачами, уметь улыбаться и получать удовольствие от игры на следующий день после поражения».
Все должно идти очень постепенно
«Мы объединили команду и внесли несколько корректировок. Наш процесс продвигался шаг за шагом. Вы не можете выдать каждому книгу, где изложите все свои требования, а игроки возьмут ее, прочтут и сразу же все поймут. Вы должны это почувствовать. Нужно много раз прорабатывать это на тренировочной площадке и привыкать. Это долгий процесс».
Нужно очень (очень!!!) много работать
«Мы просто должны сражаться всегда, постоянно. Единственное, что остается – быть всегда сосредоточенными. Игроки, которые выкладываются на моих тренировках только на 99%, будут иметь большие проблемы. Если вы играете на высоком уровне, отдавайтесь футболу полностью, с потрохами. Или не стоит этим заниматься.
Я готов с распростертыми объятиями принять всех , кто полон мотивации и готов концентрироваться на работе. Тем, кто как-то иначе относится к профессии, становится неуютно. Для меня работа с такими игроками – пустая трата времени.
Поэтому практически все мои футболисты работают, как машины. Я отдаю все, что у меня есть: знания, страсть, сердце, опыт и все остальное. И ожидаю, что мои игроки отдадут все. Это формирует менталитет команды. И в какой-то момент это должно сработать».
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Клоппа сформировали семья, экстравертность и холодный ум
«Если вы расскажете мне о своей проблеме, я легко могу сказать о степени ее серьезности и подсказать вам, как можно ее решить. Это одна из моих сильных сторон. Так было всегда. Здравый смысл намного важнее психологии. Я не слишком умен, если честно. Но я понимаю жизнь определенным образом, и для этого мне не нужно знать все.
Что прекрасно в футболе − ты не можешь сделать ничего в одиночку. Ни-че-го, поверьте мне. И это то, за что я больше всего люблю футбол. Я на 100% командный игрок. Футбол нравится мне больше тенниса, потому что я хочу, чтобы меня окружали мои друзья. Хочу быть частью чего-то большего.
Источник моей внутренней силы и уверенности – в моем детстве. Тогда я был полон уверенности, потому что, что бы я ни делал, мама говорила: «Великолепно». Отец говорил: «Сенсационно». Меня переполняла любовь.
Сейчас я приезжаю домой и вижу прекрасную семью: жену и сына. Я абсолютно счастлив. Как я могу завидовать людям, которые более успешны, чем я. Умнее, чем я. Или тренируют лучше, чем я, а такие наверняка есть. Для меня это непонятно. Я воспринимаю жизнь как настоящее.
Все, чего я добился в футболе, стало возможным только благодаря тем, кто меня окружал. Не только игрокам, но и моей семье, моим сыновьям, всем тем, кто был со мной с самого начала, когда я был самым средним человеком, которого только можно представить».
Объяснение духовной силы Клоппа – от его футболистов
• Мане: «Я думаю, его секрет − быть отцом для команды. Между нами сразу проскочила искра. Мы все любим его как отца и так же боимся его. Он занимает важное место в моей жизни, не только в футболе».
• Вейналдум: «Обычно, когда ты проигрываешь 0:2, твое сознание подает телу сигнал, что все кончено. Но у нас выработалось другое мышление – нужно лишь продолжать играть, бороться и не поддаваться сомнениям. Сделав камбэк однажды, а потом во второй раз, ты знаешь, что можешь делать это снова и снова. Теперь это заложено в нашей ментальности».
• Ловрен: «Я просто не могу отблагодарить Юргена в достаточной степени за его поддержку, он поддерживал меня не только в футболе, но и в моей личной жизни. И я никогда этого не забуду. У меня было много проблем, о которых знал только он».
• ван Дейк: «Клопп заставляет тебя чувствовать себя прекрасно. Он искренне рад видеть вас утром. Вы только посмотрите, как он обнимает нас в конце игры. Это всего лишь немного привязанности, что-то очень маленькое, но это заставляет вас чувствовать себя прекрасно. И все же он может быть твердым, как камень, на следующий день и поставить вас на место, когда вы сделали ошибки.
Он сделает это перед всей командой, но мы все принимаем это. Потому что знаем, что это не что-то личное. Клопп во многих моментах показал, что он заботится о нас – и поэтому он может требовать от всех нас так многого».
симпатичный мужчина
Мне кажется, минимум два пункта друг другу противоречат:
--"это всего лишь игра"
-- "я отдал всё, что у меня есть"
Зачем же ты отдал всё, если всего лишь игра... Но надеюсь, игроки Ливерпуля не заметят этого противоречия и выиграют с удовольствием ещё что-нибудь)