Что едят звезды «Ливерпуля». У каждого своя диета, в меню есть оленина, а проигравшие на тренировке пекут пироги

30 лет назад «Ливерпуль» выиграл последнее до этого лета чемпионство. The Athletic вспомнил рассказ одного из тренеров Ронни Морана (несколько месяцев тренировал команду после ухода Кенни Далглиша) о том, как питалась команда в то время:

«Во время выездных игр мы заказывали еду и забирали ее в магазинах. Это была курица с чипсами, рыба с чипсами, пирог с чипсами и колбаса с чипсами. И еще обязательно пиво».

Уже тогда клуб пытался менять рацион. Но опытные игроки не понимали, какое меню без тостов с яйцом и беконом. И как есть вареную рыбу.

Сейчас за питание в «Ливерпуле» отвечает Мона Неммер. Она ушла в 2016-м году из «Баварии» и стала работать в команде Клоппа, который говорит, что она тоже помогла выиграть чемпионство: