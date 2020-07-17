Что едят звезды «Ливерпуля». У каждого своя диета, в меню есть оленина, а проигравшие на тренировке пекут пироги
30 лет назад «Ливерпуль» выиграл последнее до этого лета чемпионство. The Athletic вспомнил рассказ одного из тренеров Ронни Морана (несколько месяцев тренировал команду после ухода Кенни Далглиша) о том, как питалась команда в то время:
«Во время выездных игр мы заказывали еду и забирали ее в магазинах. Это была курица с чипсами, рыба с чипсами, пирог с чипсами и колбаса с чипсами. И еще обязательно пиво».
Уже тогда клуб пытался менять рацион. Но опытные игроки не понимали, какое меню без тостов с яйцом и беконом. И как есть вареную рыбу.
Сейчас за питание в «Ливерпуле» отвечает Мона Неммер. Она ушла в 2016-м году из «Баварии» и стала работать в команде Клоппа, который говорит, что она тоже помогла выиграть чемпионство:
«Если бы не она, то игроки на карантине голодали бы. Она присылала всем индивидуальные рецепты для поддержки здоровья и иммунной системы».
Например, более калорийный рацион у Трента и Робертсона – потому что скоростные подключения по флангу требуют много энергии. Но Неммер в любой момент может изменить меню. Она ежедневно получает отчет, сколько жира и других веществ (например, железа и витамина D) содержится в организме футболиста.
В 2017 году тесты показали, что игроки в среднем тратят в день игры 3566 калорий. А потребляют 3789. И этого было мало. Ок, Неммер добавила в рацион больше углеводов.
Неммер предпочитает органические продукты и желательно от местных производителей: от куриного филе и трески до жареной оленины. Даже специи и соусы в «Ливерпуле» делают сами. А вместо поваренной соли используется морская.
Изменилась и столовая. Теперь там отдельные блоки, где можно выбрать фрукты, мюсли, салаты и соки.
После домашних матчей позволяется больше углеводов: рис, макароны, пюре из сладкого картофеля. Игроки могут забирать еду домой. И, кстати, они тоже готовят. Проигравшая на двухсторонней тренировке команда иногда печет пирог, где вместо сахара замешивают мелассу (сиропообразная патока).
«Ливерпуль» сотрудничает с несколькими британскими университетами, которые дают клубу рекомендации. Например, недавно в команде стали чаще есть чернику и вишню – оказалось, что там много антиоксидантов, которые защищают организм.
У Неммер нет проблем с футболистами, как у поваров в 90-х. Они прониклись идей правильного питания и рады пить яблочный сок вместо газировки. Еще Неммер организует игрокам курсы и учит их семьи готовить самостоятельно.
«Я думаю, что если вы вкладываете любовь и страсть во что-то, то вы можете попробовать это на вкус», – рассуждает Неммер после победы «Ливерпуля» в АПЛ.