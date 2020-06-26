Секреты «Ливерпуля»-1990. Далглиш поселил всех в одном районе, лично водил звезду к психологу и дрался за прозвище Наполеон

Чемпионство-1990 – заруба с «Арсеналом». Ранее «Ливерпуль» проиграл ему титул дома в последнем туре

Лето 1989-го. «Ливерпуль» уехал на предсезонный сбор. Перед первой тренировкой в раздевалке появился играющий тренер Кенни Далглиш с какой-то газетой в руке. Он выступил с обычной речью, но под конец развернул эту газету. На первой полосе была фотография «Арсенала» с кубком. Дальше – вопрос : «Вы что, хотите этого и сейчас?»

В сезоне-1988/89 «Ливерпуль» бодался с «Арсеналом» и на момент последнего тура опережал его на три очка. Матч первого круга – 1:1. Во втором круге они встретились в последнем туре на «Энфилде». Чтобы выиграть чемпионат, «Арсеналу» нужна только победа.

И «Арсенал» победил 2:0. Далглиш ушел с вручения кубка, на пресс-конференции сказал:

«Это неожиданный удар по лицу. Мы были сильнее весь сезон. Мы иногда играли лучше. Нет, «Арсенал» тоже был хорош, но он не был близок к титулу так, как мы. Это очень болезненное поражение, я прошу прощение у каждого фаната. «Ливерпуль» вернется сильнее».

После этого матча Далглиш ходил к руководству и обсуждал дальнейшую карьеру в «Ливерпуле». Все боссы проголосовали за.

Через год он сдержал обещание.