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Секреты «Ливерпуля»-1990. Далглиш поселил всех в одном районе, лично водил звезду к психологу и дрался за прозвище Наполеон
Чемпионство-1990 – заруба с «Арсеналом». Ранее «Ливерпуль» проиграл ему титул дома в последнем туре
Лето 1989-го. «Ливерпуль» уехал на предсезонный сбор. Перед первой тренировкой в раздевалке появился играющий тренер Кенни Далглиш с какой-то газетой в руке. Он выступил с обычной речью, но под конец развернул эту газету. На первой полосе была фотография «Арсенала» с кубком. Дальше – вопрос : «Вы что, хотите этого и сейчас?»
В сезоне-1988/89 «Ливерпуль» бодался с «Арсеналом» и на момент последнего тура опережал его на три очка. Матч первого круга – 1:1. Во втором круге они встретились в последнем туре на «Энфилде». Чтобы выиграть чемпионат, «Арсеналу» нужна только победа.
И «Арсенал» победил 2:0. Далглиш ушел с вручения кубка, на пресс-конференции сказал:
«Это неожиданный удар по лицу. Мы были сильнее весь сезон. Мы иногда играли лучше. Нет, «Арсенал» тоже был хорош, но он не был близок к титулу так, как мы. Это очень болезненное поражение, я прошу прощение у каждого фаната. «Ливерпуль» вернется сильнее».
После этого матча Далглиш ходил к руководству и обсуждал дальнейшую карьеру в «Ливерпуле». Все боссы проголосовали за.
Через год он сдержал обещание.
Было такое суеверие: когда «Ливерпуль» проигрывает, в мире случается катастрофа (падение Берлинской стены или уход Тэтчер)
Главное отличие от сегодняшнего «Ливерпуля» – в тот не верил никто. У них был неплохой старт (5 побед и 3 ничьи), но в середине октября магия тускнела. В семи играх «Ливерпуль» проиграл четыре раза и откатился с первой строчки.
Главный тренер «Саутгемптона» Крис Николл, который как раз начал эту яму «Ливерпуля», сказал: «Они не показали ничего интересного. Мы были лучше, а они грубили весь матч и позорно били нашим игрокам по ногам. Готов поспорить, что с такой игрой они окажутся ниже нас по итогам сезона».
После поражения от «Шеффилда» газета Times выдала материал с заголовком: «Конец доминирования «Ливерпуля». Как долго Далглиш будет работать с командой?»
Ха – дальше «Ливерпуль» почти четыре месяца не проигрывал. А «Саутгемптон» Николла закончил сезон тринадцатым. После вручения кубка за победу в чемпионате журналисты спросили Далглиша про фразу Николла, но он не ответил.
Фанаты «Ливерпуля» боролись с поражениям, обшучивая легенду про апокалипсис. Тогда была теория: когда «Ливерпуль» проигрывает, в мире случается что-то плохое.
Три истории:
1. За две ночи до поражения от «КПР» (или через пять дней после поражения от «Ковентри») пала Берлинская стена.
На следующем домашнем матче фанаты пели: «Не обыгрывайте нас, если не хотите апокалипсиса».
2. В феврале-1990 «Норвич» весь матч давил «Ливерпуль» и чуть не обыграл его, а единственный гол отменили из-за офсайда. На следующий день Майк Тайсон проиграл первый бой в карьере.
3. Шутки перенеслись на следующий год. За пару дней до проигрыша «Арсеналу» (уже сезон-1990/91) Маргарет Тэтчер ушла в отставку.
Далглиш специально поселил игроков в одном районе и лично водил Иана Раша к психологу
Гленн Хюсен провел в «Ливерпуле» три сезона – с 1989-го по 1992-й. Почти все время – при Далглише. И абсолютно все – игроком запаса.
В 2012-й журналисты FourFourTwo сделали огромный материал про «Ливерпуль»-1990, в котором собрали воспоминания некоторых игроков из того состава. Почти все мочили дежурными фразами, но Хюсен вытащил интересную фактуру.
«Мы все жили в Саутпорте – небольшой городок недалеко от Ливерпуля. Все – это абсолютно весь состав, даже Далглиш. Это была его идея. Он очень гонял нас на тренировках, зато потом мы классно расслаблялись. Гуляли с семьями, устраивали пикники, выбирались в рестораны».
Примерно все игроки того «Ливерпуля» отмечали: Далглиш – сильнейший психолог. Когда к нему кто-то обращался с личной проблемой, то он выслушивал не как тренер, а как лучший друг.
На старте сезона к Далглишу пришел Иан Раш. В 1987-м он неудачно съездил в «Ювентус» и через год вернулся в «Ливерпуль». Оттуда – неуверенность в себе, депрессия и серость. В сезоне-1988/89 Раш забил всего 7 мячей в чемпионате.
Далглиш все решил.
«Через неделю клуб нанял психолога, и мы вместе пошли к нему. На первом занятии я думал: «Черт, ты выставляешь меня идиотом, за что мне это». Но потом я втянулся. Я рассказывал о слабостях и проблемах, а Далглиш и психолог слушали меня и отвечали».
Терапия подействовала. В чемпионском сезоне он забил 18 голов и успешно конкурировал с Джоном Барнсом за место в основе. Далглиш о Раше говорил так:
«Я ни секунду не сомневался в нем. Он все еще был сильным игроком. Но он был подавлен – мне нужно подтолкнуть его».
Еще один небольшой факт про Далглиша – его называли Наполеоном за тяжелейшие тренировки. Однажды он чуть не подрался из-за этого
Фишка Далглиша – поведение уютного добряка он чередовал с убийственными тренировками. Его обычные занятия: многокилометровый бег, пара часов в спортзале, а потом, возможно, еще работа в бассейне.
Игроки «Ливерпуля» страдали и называли его между собой Наполеоном. Однажды Далглиш услышал это прозвище от Брюса Гроббелара и попросил больше так не говорить. Через пару дней Далглиша назвал Наполеоном Джон Барнс в разговоре с другими игроками.
На всякий случай: Барнс и повыше, и помощнее, но Далглиша это не остановило. Он кинулся на Барнса с кулаками. Их разняли. Они быстро успокоились и пожали руки.