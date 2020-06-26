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Сравниваем два чемпионских «Ливерпуля» – разница в 30 лет 📷
26 июня, 02:00
«Ливерпуль» – чемпион. В последний раз это случалось еще в 1990-м – до создания АПЛ. На кадрах показываем людей, которые замкнули 30-летний отрезок двумя титулами.
Команда из 1990-го.
И сейчас.
Золото в чемпионате Англии было предпоследним трофеем в карьере Кенни Далглиша.
У Юргена Клоппа кубок АПЛ – девятый в карьере. И, кажется, все только начинается.
Джон Барнс – лучший бомбардир «Ливерпуля» в сезоне-1989/90.
А Салах зажигает сейчас.
Каким «Ливерпуль» был тридцать лет назад.
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