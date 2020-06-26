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#Ливерпуль #Юрген Клопп #Футбол #АПЛ #Мохамед Салах #Кенни Далглиш

Сравниваем два чемпионских «Ливерпуля» – разница в 30 лет 📷

26 июня, 02:00
Илья Егоров

imago-images/Global Look Press

«Ливерпуль» – чемпион. В последний раз это случалось еще в 1990-м – до создания АПЛ. На кадрах показываем людей, которые замкнули 30-летний отрезок двумя титулами.

Команда из 1990-го.

И сейчас.

Xinhua/Global Look Press

Золото в чемпионате Англии было предпоследним трофеем в карьере Кенни Далглиша.

У Юргена Клоппа кубок АПЛ – девятый в карьере. И, кажется, все только начинается.

dpa/Global Look Press

Джон Барнс – лучший бомбардир «Ливерпуля» в сезоне-1989/90.

А Салах зажигает сейчас.

imago-images.de/Global Look Press

Каким «Ливерпуль» был тридцать лет назад.

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