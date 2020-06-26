Игроки «Ливерпуля» сорвали чемпионское интервью ван Дейка 🎤

40 секунд чемпионского интервью – это серьезные рассуждения ван Дейка (разве с таким лицом радуются?) и мощный взрыв от остальных игроков «Ливерпуля».

Алиссон, Кейта, Адриан, Робертсон и другие партнеры ворвались в прямой эфир, облили ван Дейка шампанским, а потом просто ушли из кадра. В последний момент рядом с ван Дейком осталась только чемпионская бутылка, но он временно отставил ее в сторону. Договорить-то надо.