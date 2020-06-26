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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Вирджил ван Дейк

Игроки «Ливерпуля» сорвали чемпионское интервью ван Дейка 🎤

26 июня, 01:30

40 секунд чемпионского интервью – это серьезные рассуждения ван Дейка (разве с таким лицом радуются?) и мощный взрыв от остальных игроков «Ливерпуля». 

Алиссон, Кейта, Адриан, Робертсон и другие партнеры ворвались в прямой эфир, облили ван Дейка шампанским, а потом просто ушли из кадра. В последний момент рядом с ван Дейком осталась только чемпионская бутылка, но он временно отставил ее в сторону. Договорить-то надо.

Интервью у ван Дейка брал бывший игрок «МЮ» Рио Фердинанд. Сразу после матча он уже пошутил, что свалит из твиттера на пару недель. Но потом все-таки поздравил «Ливерпуль» с чемпионством.

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