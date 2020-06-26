Сколько лет было этому составу, когда «Ливерпуль» брал последнее чемпионство. 16 из 20 еще не родились!

Последнее до этого чемпионство «Ливерпуль» выиграл 28 апреля 1990 года. Средней возраст команды-2020 – 27,5 лет. Среди сегодняшних чемпионов ту прошлую победу застали только четверо.

Вратарю Адриану было 3 года.

Джеймсу Милнеру – 4.

Адаму Лаллане – год и 11 месяцев.

Деяну Ловрену – 9 месяцев.

Еще в этом «Ливерпуле» есть пара человек, которые родились в год чемпионства. Например, Вейналдум родился через пару месяцев после титула. А Хендерсон – через полгода.

Отдельная тема – Клопп. В конце апреля 1990 года молодой немецкий футболист Юрген Клопп готовился летом отмечать 23-летие, ходил в университет имени Гете и наверняка еще не знал, что скоро он перейдет в «Майнц» – клуб, который впустит его в большой футбол, даст карьеру на 11 лет и научит быть тренером с нуля еще за семь лет. Тренером, который все это время где-то там шел к «Ливерпулю».

И вот 30 лет спустя Клопп, «Ливерпуль» и английское чемпионство пересеклись в одной точке.