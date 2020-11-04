Жота − новая сенсация «Ливерпуля» и первый, кто влез в атакующую тройку Салах-Фирмино-Мане

Жота зарядил хет-трик «Аталанте» в матче ЛЧ. Сейчас у него 7 голов в 10 матчах за «Ливерпуль». И еще:

Он забил половину голов всего «Ливерпуля» в этой Лиге чемпионов (4 из 8).

У него три хет-трика в последних восьми матчах в еврокубках.

Недавно он забил 10000-й гол в истории «Ливерпуля».

Жота играет в каждом матче и теснит Фирмино. Обычно новички в «Ливерпуле» в первые несколько месяцев играют очень мало и в основном выходят на замену. Робертсон, Фабиньо, Кейта, Окслейд, Шакири и Минамино подтверждают. И они сами, и Клопп говорили, что требуется адаптация к стилю «Ливерпуля», которая может растянуться до полугода.

Сразу вливались в структуру «Ливерпуля» только особенные: Мане, Салах, ван Дейк. Жота сейчас делает то же самое. 19 сентября он пришел в клуб. С тех пор в каждом матче получает время, в половине матчей в основе и много забивает.

«Ливерпуль» взял Жоту за 45 млн. Это за кого такие деньги?