Жота − новая сенсация «Ливерпуля» и первый, кто влез в атакующую тройку Салах-Фирмино-Мане
Жота зарядил хет-трик «Аталанте» в матче ЛЧ. Сейчас у него 7 голов в 10 матчах за «Ливерпуль». И еще:
- Он забил половину голов всего «Ливерпуля» в этой Лиге чемпионов (4 из 8).
- У него три хет-трика в последних восьми матчах в еврокубках.
- Недавно он забил 10000-й гол в истории «Ливерпуля».
Жота играет в каждом матче и теснит Фирмино. Обычно новички в «Ливерпуле» в первые несколько месяцев играют очень мало и в основном выходят на замену. Робертсон, Фабиньо, Кейта, Окслейд, Шакири и Минамино подтверждают. И они сами, и Клопп говорили, что требуется адаптация к стилю «Ливерпуля», которая может растянуться до полугода.
Сразу вливались в структуру «Ливерпуля» только особенные: Мане, Салах, ван Дейк. Жота сейчас делает то же самое. 19 сентября он пришел в клуб. С тех пор в каждом матче получает время, в половине матчей в основе и много забивает.
Уровень быстрой адаптации к «Ливерпулю» подчеркивает его универсальность. Он уже отыграл на трех позициях: слева (чаще всего), справа и с «Аталантой» впервые вышел чистым нападающим.
Это был первый матч, когда Клопп поставил Жоту напрямую вместо Фирмино. Тот сейчас в блеклой форме (1 гол в 11 матчах) и, кажется, переживает худший игровой период в «Ливерпуле».
- У Жоты 7 голов за «Ливерпуль» за 500 минут.
- У Фирмино 7 голов в последних 2496 минутах за «Ливерпуль».
Жота − первый, кто серьезно вклинился в нерушимую атакующую тройку Салах-Фирмино-Мане за три сезона ее существования.