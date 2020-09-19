«Ливерпуль» взял Жоту за 45 млн. Это за кого такие деньги?

Дисциплинированный универсал, хорош в прессинге, не травмируется

Жота уже рассказал, что готов играть в «Ливерпуле» на любом месте. Первая задача – научиться всему у тройки Салах-Мане-Фирмино. Его любимая позиция – слева в атаке. Но еще Жота часто играет либо форварда штрафной, либо оттянутого нападающего. Очень похожий функционал на Минамино.

У Жоты есть предрасположенность к системе «Ливерпуля». «Вулверхэмптон» играет в совсем другом стиле, но совпадают два требования, которые очень важны для атакующих в «Ливерпуле:

Огромная и дисциплинированная работа без мяча. Умение открываться и работать с мячом – и на линии обороны соперника, и в оттяжке.

Для первого нужна жесткая физика (у «Вулверхмптона» одна из самым зверских в лиге) и умение прессинговать («Вулверхэмптон» – это отлаженное давления без мяча).

Для второго – ум(!), скорость, техника и дриблинг. Все, что есть у Салаха, Фирмино и Мане. Сложно сравнивать большинство их чисел с Жотой, потому что глобально у команд разный стиль. Но, например, прессинг-действий у Жоты почти столько же, сколько у каждого игрока тройки «Ливерпуля». Ниже процент их успешности (тройка «Ливерпуля» возвращает мяч в прессинге в среднем в 30% случаях, Жота – в 22%).

Еще он в порядке в дриблинге: восьмой в АПЛ по его успешности (2.5 обводки за матч); процент успешности– 56% (в среднем на 8% ниже, чем у атакующей тройки «Ливерпуля»). И восьмой по количеству ударов после обводки – в первой десятке есть Салах и Мане.

Чисто прикольный факт: прошлом сезоне Жота 12 раз обвел соперников, прокинув им мяч между ног. У него второй показатель в АПЛ после Рэшфорда (13).