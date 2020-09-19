«Ливерпуль» взял Жоту за 45 млн. Это за кого такие деньги?
Диогу Жота перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона». Transfermarkt пишет о сумме сделки в 44,7 миллиона евро. The Independent добавляет, что «Вулверхэмптон» получит деньги частями. Первый транш – всего 10 процентов от суммы. Остальное «Ливерпуль» доплатит потом. Это было одним из важных условий по всему трансферу.
Близкие к клубу источники объясняют, что в «Ливерпуле» внимательно следили за Жотой в последние два сезона. Пеп Линдерс (помощник Клоппа) много изучал менталитет и темперамент Жоты, наблюдал за ним и разговаривал с теми, кто его хорошо знает. В клубе уверены, что внутри их системы он прогрессирует до уровня Салаха, Фирмино и Мане.
Рассказывают, что Клопп восхищается его тактическим интеллектом, работой без мяча, универсальностью и решительностью. «Ливерпуль» надееется, что Жота сможет закрыть любую позицию в атаке и стать идеальным сменщиком атакующей тройки.
Дисциплинированный универсал, хорош в прессинге, не травмируется
Жота уже рассказал, что готов играть в «Ливерпуле» на любом месте. Первая задача – научиться всему у тройки Салах-Мане-Фирмино. Его любимая позиция – слева в атаке. Но еще Жота часто играет либо форварда штрафной, либо оттянутого нападающего. Очень похожий функционал на Минамино.
У Жоты есть предрасположенность к системе «Ливерпуля». «Вулверхэмптон» играет в совсем другом стиле, но совпадают два требования, которые очень важны для атакующих в «Ливерпуле:
- Огромная и дисциплинированная работа без мяча.
- Умение открываться и работать с мячом – и на линии обороны соперника, и в оттяжке.
Для первого нужна жесткая физика (у «Вулверхмптона» одна из самым зверских в лиге) и умение прессинговать («Вулверхэмптон» – это отлаженное давления без мяча).
Для второго – ум(!), скорость, техника и дриблинг. Все, что есть у Салаха, Фирмино и Мане. Сложно сравнивать большинство их чисел с Жотой, потому что глобально у команд разный стиль. Но, например, прессинг-действий у Жоты почти столько же, сколько у каждого игрока тройки «Ливерпуля». Ниже процент их успешности (тройка «Ливерпуля» возвращает мяч в прессинге в среднем в 30% случаях, Жота – в 22%).
Еще он в порядке в дриблинге: восьмой в АПЛ по его успешности (2.5 обводки за матч); процент успешности– 56% (в среднем на 8% ниже, чем у атакующей тройки «Ливерпуля»). И восьмой по количеству ударов после обводки – в первой десятке есть Салах и Мане.
Чисто прикольный факт: прошлом сезоне Жота 12 раз обвел соперников, прокинув им мяч между ног. У него второй показатель в АПЛ после Рэшфорда (13).
Еще одна из его сильных сторон – умение открываться. Он много забивает, замыкая передачи на дальней штанге. В прошлом сезоне забил 10 голов первым касанием; и 6 голов – из вратарской.
При этом в прошлом сезоне у Жоты были проблемы с реализацией. По системе ожидаемых голов (xG) он в минусе на пять показателей: должен был забить 12, но реализовал 7. У Фирмино было еще хуже: забил 9 из 16. Еще раньше с реализацией у Жоты все было в порядке – забил столько, сколько набрал xG.
Три сезона в Англии для Жоты были успешными: первое место в Чемпионшипе, два седьмых в АПЛ. Он забивает в среднем 0.36 голов за матч в Англии. У его конкурента Ориги показатель лучше (0.53), но он часто выходит на последние минуты и хуже реализует моменты. Плюс Жоту легче назвать двуногим – 25% действий левой ногой, у Ориги – всего 10%.
Игровой интеллект анализировать сложнее. Но Жота начинал в клубе «Пасуш де Феррейра», из молодежки в основу его переводил Паулу Фонсека (потом – «Шахтер» и «Рома»). Жота говорил, что Фонсека научил его думать на поле. Потом – пять сезонов у Нуну Санту («Порту», «Вулверхэмптон») – у сильного тактика даже для АПЛ.
Еще один явный плюс Жоты – он редко травмируется, в отличие от Ориги и Шакири. За взрослую карьеру (6 сезонов) у него всего три травмы. Один раз пропустил 10 дней, два раза – по 18. В последний раз травмировался в декабре 2018-го.
Но есть и опасения: пока Жота точно не на уровне основной тройки «Ливерпуля». И был по-настоящему хорошо только внутри одной – совсем другой – системы.
Жота везде играет в футбол. Тренирует в Football Manager, представлял клуб в турнирах по FIFA
Жота начинал карьеру в клубе «Пасуш де Феррейра». Оттуда он уже переходил в топ-клуб: «Атлетико» выкупил контракт всего за 7 миллионов евро. За «Атлетико» Жота так и не поиграл. Сначала была аренда в «Порту», потом – в «Вулверхэмптон». Жота даже забил 17 голов в Чемпионшипе и помог «Вулверхэмптону» выйти в АПЛ. И перешел в клуб полноценно.
«Очень доволен. У меня много времени, чтобы начать здесь новую эру. Радуюсь и хочу поскорее стартовать в новом сезоне», – писал Жота в инстаграме еще в момент перехода в «Атлетико». Карьерный итог: тренировки, ноль официальных матчей за клуб, продажа в Англию за 14 миллионов евро. Так «Атлетико» заработал на игроке, которого даже не привлек к основе.
Менеджер Рубен Карвальо видел Жоту еще подростком. Он рассказывал о пяти голах Жоты команде «Кандал» за два матча в субботу и воскресенье: «За чуть более чем 100 минут игры он забил пять голов одному и тому же голкиперу. В воскресенье он играл в роли форварда, но в субботу выходил в полузащите. И все равно забивал».
По карьере он всегда слушал семью, но в моменте с трансфером в «Вулверхэмптон» пошел против всех. Его критиковали в Португалии, против выступил даже родной дядя. «Он пытался спросить, зачем я это делаю», – рассказывал Жота. Верой в проект тот заряжал и Рубена Невеша – еще одного португальского таланта, который играл за «Вулверхэмптон» даже в Чемпионшипе.
Главная любовь Жоты – игры. В увлечениях выделяются FIFA и Football Manager: «Я тренирую «Телфорд Юнайтед» в Football Manager. Пробился в Премьер-лигу, но уже в 2029 году. Футбол – моя самая большая страсть. Например, если мы едем в Лондон на поезде, я провожу как минимум два часа с ноутбуком, играя в Football Manager».
«Телфорд» уже представил, что в сезоне-2029/30 Жота возглавит клуб в реальности:
Когда АПЛ была на паузе из-за коронавируса, Жота представлял «Вулверхэмптон» в онлайн-турнире по FIFA. В финале играл с Трентом из «Ливерпуля». Победил: