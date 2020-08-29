Райан Брюстер
Суперкубок Англии
Футбол
Юрген Клопп
Ливерпуль
Арсенал
Год назад Брюстер из «Ливерпуля» обещал улучшить характеристику удара в FIFA. Сейчас – смазал пенальти в Суперкубке
29 августа, 21:29
«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии. 1:1 было в основное время (забивали Обамеянг и Минамино). 5:4 в пользу «Арсенала» – по пенальти. Единственный пенальти не реализовал Райан Брюстер: он сильно пробил в перекладину.
Что известно о Райане Брюстере:
- Брюстеру 20 лет. Он – воспитанник «Ливерпуля», но за родную команду сыграл всего четыре матча.
- В январе «Ливерпуль» сдал Брюстера в аренду в «Суонси». В 22 матчах он забил 11 голов.
- Своей статистикой в «Суонси» он очень впечатлил Юргена Клоппа – он оставил его в «Ливерпуле», хотя Брюстером интересовались несколько команд из АПЛ.
- За всю карьеру он бил семь пенальти. Три из них он не реализовал. Самый обидный – в послематчевой серии
Интересный факт о Брюстере: в прошлом году он смеялся над EA за свою плохую характеристику ударов в FIFA.
В FIFA 19 у него было 60. Тогда он писал: «Поверьте, в следующем году у меня будет 85 по ударам».
В FIFA 20 – 62. «Миссия провалена. Я получу эти баллы в следующий раз».
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