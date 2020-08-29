Год назад Брюстер из «Ливерпуля» обещал улучшить характеристику удара в FIFA. Сейчас – смазал пенальти в Суперкубке

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии. 1:1 было в основное время (забивали Обамеянг и Минамино). 5:4 в пользу «Арсенала» – по пенальти. Единственный пенальти не реализовал Райан Брюстер: он сильно пробил в перекладину.

Что известно о Райане Брюстере:

Брюстеру 20 лет. Он – воспитанник «Ливерпуля», но за родную команду сыграл всего четыре матча.

В январе «Ливерпуль» сдал Брюстера в аренду в «Суонси». В 22 матчах он забил 11 голов.

Своей статистикой в «Суонси» он очень впечатлил Юргена Клоппа – он оставил его в «Ливерпуле», хотя Брюстером интересовались несколько команд из АПЛ.

За всю карьеру он бил семь пенальти. Три из них он не реализовал. Самый обидный – в послематчевой серии

Интересный факт о Брюстере: в прошлом году он смеялся над EA за свою плохую характеристику ударов в FIFA.

В FIFA 19 у него было 60. Тогда он писал: «Поверьте, в следующем году у меня будет 85 по ударам».