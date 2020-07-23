Клопп прыгает с пивом, стадион горит, все счастливы. «Ливерпуль» получил кубок АПЛ

Судьба чемпионского подиума «Ливерпуля»: в прошлом году «Ливерпуль» подготовил его перед последним матчем сезона. Но вопрос по чемпионам решался совсем в другой игре – «Манчестер Сити» в параллельной встрече победил «Брайтон» и забрал титул. Тогда подиум грустно лежал в разобранном состоянии в подтрибунке «Энфилда».

В этом сезоне подиум построили на трибунах. Так он выглядел до матча с «Челси», после которого «Ливерпуль» получил трофей.