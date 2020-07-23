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Юрген Клопп
Джордан Хендерсон
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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Юрген Клопп #Джордан Хендерсон

Клопп прыгает с пивом, стадион горит, все счастливы. «Ливерпуль» получил кубок АПЛ

23 июля, 01:11

твиттер «Ливерпуля»

Судьба чемпионского подиума «Ливерпуля»: в прошлом году «Ливерпуль» подготовил его перед последним матчем сезона. Но вопрос по чемпионам решался совсем в другой игре – «Манчестер Сити» в параллельной встрече победил «Брайтон» и забрал титул. Тогда подиум грустно лежал в разобранном состоянии в подтрибунке «Энфилда».

В этом сезоне подиум построили на трибунах. Так он выглядел до матча с «Челси», после которого «Ливерпуль» получил трофей.

До матча, во время самой, во время вручения над «Энфилдом» был салют. «Ливерпуль» заготовил пирошоу, которое, по плану руководства, было видно на весь город.

За 10 минут до награждения возле стадиона была такая картина:

Раздевалка в это время:

После награждения Клопп обратился к фанатам:

«Помните, пять лет назад я попросил вас ждать и верить? Мы сделали это вместе». 

твиттер «Ливерпуля»

В это время некоторые игроки (Вейналдум, Мане и т.д.) вели прямые эфиры в инстаграме.

А вот фотографии с вручения кубка. Получил его изначально травмированный Джордан Хендерсон с капитанской повязкой.

твиттер «Ливерпуля»

твиттер «Ливерпуля»

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Djivan
23 июля, 09:26

а эти немцы всегда с пивом😅

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