Правило АПЛ: чемпионские медали получают только игроки с 5 матчами. Клопп и Гвардиола очень недовольны
В АПЛ с 1994 года есть правило: золотые медали за победу в чемпионате получают только игроки, сыгравшие определенное число матчей. До сезона-2012/13 отметка составляла 10 матчей. Дальше – пять.
Во времена, когда минимумом была отметка в 10 матчей, особенно активно протестовали:
• Сэр Алекс Фергюсон. В его «МЮ» сезона-1993/94 медали получили всего 14 игроков. «Это неуважение к остальным. Да, я редко меняю состав. Но в сезоне было много игроков, вышедших на замену. Они все помогли основе. Мы – команда. Неправильно так просто делить игроков».
В том сезоне без персональной награды остались Дэвид Бекхэм, Гари Нэвилл, Пол Скоулз и Даррен Фергюсон.
• Жозе Моуринью в 2006-м. Тогда медали не достались Глену Джонсону, Манише, Лассана Диарра. Моуринью говорил: «АПЛ – прекрасный турнир, но это правило просто ужасно! Нам нужно что-то делать с ним, иначе мы просто унижаем игроков».
Даже сейчас, когда планка снижена до пяти встреч, есть недовольные. АПЛ дает всего 40 медалей: их нужно раздать среди игроков и членов тренерского штаба. Правило особенно бесит Пепа Гвардиолу и Юргена Клоппа.
У Гвардиолы в чемпионском для «Сити» сезоне-2017/18 меньше пяти матчей сыграли Нмеча, Фоден и Диас. Пеп сказал: «Я разочарован. Есть молодые игроки, часто попадавшие в заявку, но они не получат медаль. Это плохое правило. Молодежь должна прикасаться к этому чуду».
Сейчас выступает Клопп. У него мимо медали по этому правилу пролетает Эллиот. Клопп сказал, что он получит ее либо от АПЛ (Лига должна пойти на уступки в таком случае), либо от него:
«Было бы лучше, если бы АПЛ изменила это правило и сделала так, чтобы, если вы сыграли один матч, вы получили медаль. Это первый раз, когда я слышал о правиле пяти игр – кто изобрел это? Я не думаю, что это хорошо.
Вы тренируетесь пять миллионов раз в год, а кто-то решил, что для получения медали требуется не менее 5 матчей? Бред! Что это за правило? Мы не можем считать матчи. Мы должны победить. Медаль должны получать все, даже молодые игроки».
ну не знаю, кусок общей радости ты можешь получить и просто селфи бомбанув с кубком или лайв в инсте провести, в википедии вписать что ты чемпион страны, а так получается что если бы Спартак стал чемпионом то Терри надо было бы награждать, ведь его сорвавшийся переход явно был частью вайба раздевалки в том сезоне
а эти медали потом в конце карьеры продавать будут потому что без денег останутся, из чего следует что финансовая *** спортсменов более важная дискуссия
это на самом деле крутая дискуссия о том, что такое быть частью команды.
только ли в играх проявляется команда? если ты просто помогаешь более сильным пацанам тренироваться, то ты часть команды? если ты не играл два года, но создаешь вайб раздевалки, то ты часть команды?
если все-таки да - ты тоже часть команды, - то имеешь ли ты право на кусок общей радости.