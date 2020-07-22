Правило АПЛ: чемпионские медали получают только игроки с 5 матчами. Клопп и Гвардиола очень недовольны

В АПЛ с 1994 года есть правило: золотые медали за победу в чемпионате получают только игроки, сыгравшие определенное число матчей. До сезона-2012/13 отметка составляла 10 матчей. Дальше – пять.

Во времена, когда минимумом была отметка в 10 матчей, особенно активно протестовали:

• Сэр Алекс Фергюсон. В его «МЮ» сезона-1993/94 медали получили всего 14 игроков. «Это неуважение к остальным. Да, я редко меняю состав. Но в сезоне было много игроков, вышедших на замену. Они все помогли основе. Мы – команда. Неправильно так просто делить игроков».

В том сезоне без персональной награды остались Дэвид Бекхэм, Гари Нэвилл, Пол Скоулз и Даррен Фергюсон.