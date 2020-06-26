«Пусть начнется вечеринка». Джеррард поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

«Поздравляю всех в «Ливерпуле» с победой в Премьер-лиге. Невероятные достижения от фантастической команды лучших игроков с менеджером мирового класса и его штабом. Отмечу и поддержку владельцев. И, наконец, самое главное – фанаты, которые ждали всего этого 30 лет. Пусть начнется вечеринка», – написал Джеррард в инстаграме.