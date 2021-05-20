АПЛ
Стивен Джеррард
Ливерпуль
Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги
40 минут назад
Английская премьер-лига объявила семь из восьми игроков, которых она включит в свой Зал славы в 2021 году.
Стивен Джеррард вошел в список с формулировкой: «17 лет был движущей силой полузащиты «Ливерпуля» в Премьер-лиге». У него 504 матча и 120 голов. Среди полузащитников только Фрэнк Лэмпард забил больше – 177 голов.
В шорт-листе остаются еще 18 футболистов, в том числе Дэвид Бекхэм, Сол Кэмпбелл, Дидье Дрогба и Тони Адамс. Один из них станет последним игроком, включенным в Зал славы в этом году.
При попадании в Зал славы учитываются только достижения игроков в АПЛ – другие турниры не считаются. Лига выбрала двух первых участников Зала славы самостоятельно, шесть других отбирают болельщики из сформированного АПЛ шорт-листа.
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