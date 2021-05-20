Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги

Английская премьер-лига объявила семь из восьми игроков, которых она включит в свой Зал славы в 2021 году.

Стивен Джеррард вошел в список с формулировкой: «17 лет был движущей силой полузащиты «Ливерпуля» в Премьер-лиге». У него 504 матча и 120 голов. Среди полузащитников только Фрэнк Лэмпард забил больше – 177 голов.