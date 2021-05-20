АПЛ
Стивен Джеррард
Ливерпуль
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#АПЛ #Ливерпуль #Стивен Джеррард

Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги

40 минут назад

Английская премьер-лига объявила семь из восьми игроков, которых она включит в свой Зал славы в 2021 году.

  1. Алан Ширер
  2. Тьерри Анри
  3. Эрик Кантона
  4. Рой Кин
  5. Фрэнк Лэмпард
  6. Деннис Бергкамп
  7. Стивен Джеррард

Стивен Джеррард вошел в список с формулировкой: «17 лет был движущей силой полузащиты «Ливерпуля» в Премьер-лиге». У него 504 матча и 120 голов. Среди полузащитников только Фрэнк Лэмпард забил больше – 177 голов.

В шорт-листе остаются еще 18 футболистов, в том числе Дэвид Бекхэм, Сол Кэмпбелл, Дидье Дрогба и Тони Адамс. Один из них станет последним игроком, включенным в Зал славы в этом году.

При попадании в Зал славы учитываются только достижения игроков в АПЛ – другие турниры не считаются. Лига выбрала двух первых участников Зала славы самостоятельно, шесть других отбирают болельщики из сформированного АПЛ шорт-листа.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт АПЛ
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