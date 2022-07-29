«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Обзор, прогноз и ставки на финал Суперкубок Англии: 30 июля

Английский сезон стартует с матча за Суперкубок, где встретятся лучшие команды последних пяти лет – «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити». Чемпионом прошлого сезона стал «Ман Сити», а «Ливерпуль» выиграл Кубок.

Матч пройдет в Лестере на «Кинг Пауэр Стэдиум».

Игра состоится 30 июля.

Начало – в 19:00 по московскому времени.

Небольшим фаворитом считается «Ман Сити» – на его победу коэффициент 2,51. Победа «Ливерпуля» – 2,96. Если «Ман Сити» выиграет Суперкубок, то сыграет коэффициент 1,8, а если «Ливерпуль» – 2,01.

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«Ман Сити» и «Ливерпуль»: как провели прошлый сезон

«Ман Сити» и «Ливерпуль» заняли первые два места в прошлом сезоне АПЛ. Из 76 матчей на двоих они выиграли 57. Оба пропустили по 26 голов, чуть больше забил «Ман Сити» – 99 (против 94 у «Ливерпуля»). «Сити» выиграл чемпионат Англии, всего на одно очко опередив «Ливерпуль».

«Ман Сити» и «Ливерпуль»: личные встречи

«Ман Сити» и «Ливерпуль» провели в своей истории 192 матча. «Ливерпуль» почти в два раза опережает соперника по победам – 92 против 48.

Из последних шести матчей во всех турнирах «Ливерпуль» лишь раз побеждал «Ман Сити». Половина из этих встреч закончилась вничью.

В прошлом сезоне команды встречались трижды. В АПЛ было две ничьи 2:2, а в Кубке «Ливерпуль» победил «Сити» 3:2 в полуфинале на «Уэмбли».

«Ман Сити» и «Ливерпуль»: кто сколько выигрывал Суперкубок

Матч за Суперкубок Англии будет 100-м в истории. Наибольшее количество побед у «Манчестер Юнайтед» – 21, дальше идут – «Арсенал» (16) и «Ливерпуль» (15). У «Ман Сити» шесть побед. Он выигрывал этот трофей последний раз в 2019-м, а «Ливерпуль» – совсем давно: в 2006-м.

«Ман Сити» и «Ливерпуль»: потери перед игрой за Суперкубок

В матче за Суперкубок за «Ливерпуль» не сыграют травмированные Алиссон, Келлехер и Жота, под вопросом участие на поле Окслейда-Чемберлена и Цимикаса. «Сити» из-за травмы недосчитается Лапорта.