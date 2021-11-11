Джеррард – главный тренер «Астон Виллы»

Sky Sports писал, что контракт Джеррарда рассчитан на 2,5 года. Журналист The Economist также утверждал, что Джеррард будет самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба.

«Астон Вилла» идет на 16-м месте в АПЛ. Джераррд последние три года тренировал «Глазго Рейнджерс» и выиграл для клуба первое за десять лет чемпионство.

Отмечайте в календаре. 12 декабря «Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем».