Стивен Джеррард
АПЛ
Джеррард – главный тренер «Астон Виллы»
11 ноября, 13:17
Теперь официально. Стивен Джеррард стал новым главным тренером «Астон Виллы».
Sky Sports писал, что контракт Джеррарда рассчитан на 2,5 года. Журналист The Economist также утверждал, что Джеррард будет самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба.
«Астон Вилла» идет на 16-м месте в АПЛ. Джераррд последние три года тренировал «Глазго Рейнджерс» и выиграл для клуба первое за десять лет чемпионство.
Отмечайте в календаре. 12 декабря «Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем».
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