Стивен Джеррард
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#Стивен Джеррард #Футбол #Чемпионшип Шотландии #Глазго Рейнджерс

Джеррард строит из «Рейнджерс» английскую команду. В прямом смысле: англичан там больше, чем шотландцев

04 октября 2019, 23:27

• Стивен Джеррард возглавил «Рейнджерс» в мае 2018-го. Прошлый сезон команда закончила на втором месте, уступив только «Селтику», в этом после семи матчей снова на втором, уступая лидеру одно очко.

• Из 12 игроков, пришедших в «Рейнджерс» в этом сезоне, семь имеют английское гражданство. Шотландцев среди новичков только двое.

• В статистике учитывались только те игроки, которые сыграли хотя бы один матч в шотландской лиге в этом сезоне.

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Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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