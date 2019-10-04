Стивен Джеррард
Чемпионшип Шотландии
Футбол
Глазго Рейнджерс
Джеррард строит из «Рейнджерс» английскую команду. В прямом смысле: англичан там больше, чем шотландцев
04 октября 2019, 23:27
• Стивен Джеррард возглавил «Рейнджерс» в мае 2018-го. Прошлый сезон команда закончила на втором месте, уступив только «Селтику», в этом после семи матчей снова на втором, уступая лидеру одно очко.
• Из 12 игроков, пришедших в «Рейнджерс» в этом сезоне, семь имеют английское гражданство. Шотландцев среди новичков только двое.
• В статистике учитывались только те игроки, которые сыграли хотя бы один матч в шотландской лиге в этом сезоне.
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