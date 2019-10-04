Джеррард строит из «Рейнджерс» английскую команду. В прямом смысле: англичан там больше, чем шотландцев

• Стивен Джеррард возглавил «Рейнджерс» в мае 2018-го. Прошлый сезон команда закончила на втором месте, уступив только «Селтику», в этом после семи матчей снова на втором, уступая лидеру одно очко.

• Из 12 игроков, пришедших в «Рейнджерс» в этом сезоне, семь имеют английское гражданство. Шотландцев среди новичков только двое.

• В статистике учитывались только те игроки, которые сыграли хотя бы один матч в шотландской лиге в этом сезоне.