Чемпионшип Шотландии

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Шотландский клуб пригрозил выгнать фанатов с трибун, если они будут кормить чаек на матчах
#Чемпионшип Шотландии
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Джеррард строит из «Рейнджерс» английскую команду. В прямом смысле: англичан там больше, чем шотландцев
#Стивен Джеррард
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