Шотландский клуб пригрозил выгнать фанатов с трибун, если они будут кормить чаек на матчах
В марте 2019-го шотландский «Куин оф зе Саут» отметил свое столетие. Клуб обычно играет в лигах ниже Премьершипа, а в сезоне-2007/08 попал в заголовки, дойдя до финала Кубка Шотландии (который проиграл «Рейнджерсу» 2:3).
Благодаря этому «Куин оф зе Саут» дебютировал в Лиге Европы, где сразу же уступил датскому «Норшелланну» (оба матча по 1:2).
Сейчас клуб играет в шотландском Чемпионшипе. На днях он призвал в твиттере бросать мусор в корзины и ни в коем случае не кормить чаек, чтобы те не летали по стадиону. Тех, кто все равно будет кормить их, грозят выдворить с арены.
Клуб пытается избавиться от нашествия чаек разными способами – включает звуки хищных птиц, запускает красных воздушных змеев, персонал до позднего вечера выгоняет их с футбольного поля.
Стадион «Палмерстон Парк» вмещает 8690 болельщиков, сидячих мест там всего 3377.
В комментариях возмутились этому предупреждению, указав на то, что на матчи и так мало кто ходит. В самом деле, средняя посещаемость домашних игр «Куин оф зе Саут» в прошлом сезоне составила 1711 человек.