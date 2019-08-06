Половина команд Серии А сменила тренеров в 2019-м. И лишь один продержался последние 5 лет
Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала имена главных тренеров всех команд Серии А вместе с годом их прихода в клуб. Оказалось, что сразу 10 из 20 команд в чемпионате обновили тренерские позиции.
Причем среди них большинство топовых команд – «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Рома».
Интересно, что не менее двух лет в одном клубе вообще отработали всего пять тренеров – Ливерани, Д’Аверса, С.Индзаги, Гасперини и Семпличи.
Леонардо Семпличи оказался самым живучим в этом списке. Ничего удивительного:
- В декабре 2014-го итальянец возглавил СПАЛ и через полтора года вывел его из Лиги Про в Серию B;
- По итогам следующего сезона (2016/17) СПАЛ с Семпличи вышел в Серию А, произошло это с клубом впервые за 49 лет.
- В первый сезон СПАЛ удержался от вылета, заняв 17-е место, а во втором вообще поднялся на четыре строчки выше.
- Фанаты будут долго помнить, как СПАЛ дважды обыграл «Рому» (2:0, 2:1), победил «Лацио» (1:0) и даже свалил «Ювентус» (2:1). А еще в памяти суперматч с «Пармой» – 0:2 к 69-й минуте, но итоговая победа 3:2.
В пяти первых турах нового сезона СПАЛу будет противостоять лишь один тренер, сменивший клуб в 2019-м – Михайлович из «Болоньи».
Начнется же для клуба сезон 25 августа матчем против «Аталанты», и здесь как раз будет дуэль тренеров, которые дольше всех на данный момент продержались в своих клубах – Семпличи против Гасперини.