Половина команд Серии А сменила тренеров в 2019-м. И лишь один продержался последние 5 лет

Интересно, что не менее двух лет в одном клубе вообще отработали всего пять тренеров – Ливерани, Д’Аверса, С.Индзаги, Гасперини и Семпличи.

Леонардо Семпличи оказался самым живучим в этом списке. Ничего удивительного: