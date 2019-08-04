«Бавария» проиграла Суперкубок, трансферов так и нет. Ощущение: Ковача сливает руководство
Золотой дубль «Баварии» в прошлом сезоне на отношение к Нико Ковачу никак не повлиял. Имя среди тренеров пока еще не топовое, влияние «Баварии» слишком сильное, так что домашний успех – уже обыденность, а вот вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов – катастрофа. Пусть и от будущего чемпиона. Так что дальнейшее пребывание хорвата в Мюнхене было под вопросом.
В предпоследнем туре «Бавария» могла стать чемпионом в Лейпциге, но гол Горетцки не был засчитан из-за офсайда. Ули Хенесс назвал решение VAR «анекдотом года» и пообещал, что будет спать спокойно перед последним туром – команда все равно справится. Команда справилась, а руководство читало гнев Штефана Эффенберга в прессе за то, что Ковачу ничего не сказали о перспективах на следующий сезон: «Как может тренер, не получающий достаточного доверия, изменить ситуацию? Это же невозможно».
«Бавария» душевно попрощалась с Рибери и Роббеном, отпустила Рафинью, продала в «Боруссию» Хуммельса и отправила домой арендованного Хамеса. Трансфер юного защитника Фридля в «Вердер» остался незамеченным. Собственно, как и покупки – «Баварию» летом не пополнил никто. Громоздкие трансферы Эрнандеса и Павара были решены еще в начале 2019-го, переход 19-летнего форварда Арпа из «Гамбурга» решили тогда же.
На самом деле, в лето «Бавария» вступала с кучей проблем, которые мало связаны с тренерскими способностями Нико Ковача, но при этом вызывают вопросы к спортивному директору Хасану Салихамиджичу и знаменитым боссам – Хенессу и Румменигге.
• Эрнандес так толком и не залечил травму, в каком состоянии подойдет к сезону – неизвестно.
• Павар вместе со «Штутгартом» вылетел из Бундеслиги, сам чемпион мира провел посредственный сезон. Говорилось о возможном уходе Киммиха в «Барселону», не сейчас – так через сезон из-за евроамбиций парня (который уже давно учит испанский язык).
• В обороне вообще все странно – ушел Хуммельс, завял Боатенг. «Я бы порекомендовал ему покинуть команду, сейчас он в ней смотрится инородным телом», – говорил о Боатенге Хенесс, но защитник остался. Ковач не особо на него рассчитывает, самому Боатенгу футбол давно наскучил. А в «Баварии» должны играть люди с совершенно другим настроением.
• «Отпуск, и больше никогда сюда обратно!» – примерно такое кричал Ренату Санчеш в последней игре «Баварии» в прошлом сезоне. Очень хотел уйти, и это давно не было секретом, но пристроить португальца никуда не удалось, сейчас он снова в клубе.
• «Когда есть второй нападающий – это лучше и для команды и даже для меня», – говорил Роберт Левандовски, не в первый раз уже намекая боссам клуба на требуемое усиление. Он даже сказал, что хотя бы будет больше отдыхать и смотреть со стороны, как «Бавария» без него справится. Можно шутить, а можно отнестись серьезно – на смену Левандовски, при условии присутствия в составе Томаса Мюллера, ставить в центр нападения больше некого. Едва ли многое может решить 19-летний Арп.
• Про уход Роббена и Рибери и говорить нечего. Ясно, что на краях в 4-2-3-1 будут играть Коман и Гнабри, но оба перенесли уже немало жутких травм и могут сломаться в любой момент. С последним это и произошло, в итоге без лучшего по мнению фанатов игрока прошлого сезона «Бавария» проиграла Суперкубок.
Сколько из этих вопросов было решено? Ни один.
В конце июня Ковач забил тревогу: «Мы нуждаемся еще в четырех футболистах. С 17 игроками далеко мы не уйдем». Куда там. На дворе уже август, с тех пор не перешел никто вообще. Хадсон-Одои? Дембеле? Бергвейн? Сане? Ноль трансферов.
Сане – ясно – цель номер один, возможно, даже единственная. Клубные боссы долго ждали, пока игрок выйдет из отпуска, где он обещал подумать над предложением. Но сезон стартует уже через две недели, один трофей уже проигран, а никакого Сане в «Баварии» до сих пор нет. «Он – отличный игрок, мы хотим его приобрести. Уверен в том, что это возможно», – не выдержал Ковач в конце июля, будто бы подталкивая руководство к более активным действиям, хотя оно как раз не хотело обсуждать тему Сане в прессе. Потом Ковачу пришлось извиняться за лишнюю болтовню.
На фоне укрепляющейся «Боруссии», которая провернула минимум пять мощных трансферов, игнор покупок боссами «Баварии» смотрелся странно, а сейчас и вовсе выглядит крайне нелепо. У нее так и остается 17 полевых футболистов. Давайте считать.
- Боатенг и Санчеш – далеко не в оптимальном психологическом состоянии;
- Эрнандес и Толиссо восстанавливаются от тяжелых травм;
- Большой риск рецидива всегда присутствует у Мартинеса, Комана и Гнабри;
- Дэвис и Арп – явно не те игроки, которые могут помочь в больших матчах, они пока слишком молоды.
В общем, более половины из этих 17, хоть и высококачественные футболисты, но рассчитывать в полной мере на них сложно. Можно, если твой клуб ставит цель хорошо выступить в сезоне. Вряд ли реально, если твой клуб хочет выиграть все турниры, что соответствует задачам «Баварии».
Кто не смотрел матч за Суперкубок – наверняка сказали бы, что матч обнажил проблемы Ковача. Это не так. «Бавария» не выглядела хуже. Может, даже слегка получше соперника. «Боруссия» использовала моменты лучше, но притом играла лишь с одним звездным новичком – Шульцем.
Скорее, матч обнажил проблемы всего подхода руководства к этому сезону. Минуты не прошло, а «Бавария» провалилась в защите из-за потери Зюле. Через 13 минут чудовищно обрезался Боатенг. В эпизоде с первым голом не успел Зюле, со вторым – Алаба. Что хуже – ошибаться стали и лидеры: не выручил Нойер, напсиховал на красную карточку Киммих (очень странно, что не был удален).
Пока что кажется, что всерьез на Ковача не слишком рассчитывают, поэтому не спешат и покупать игроков под него. Эрнандес и так бы пригодился, как и Сане, которого, похоже, дождутся, хоть сейчас это и под вопросом еще и из-за травмы в Суперкубке Англии. С таким экспериментом, под который поставили Ковача, ему вряд ли удастся выжить в клубе. Никакой Сане в одиночку помочь ему не сможет. Что ж, вероятно, Жозе Моуринью начал учить немецкий язык не только из любви к саморазвитию.