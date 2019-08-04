«Бавария» проиграла Суперкубок, трансферов так и нет. Ощущение: Ковача сливает руководство

«Бавария» душевно попрощалась с Рибери и Роббеном, отпустила Рафинью, продала в «Боруссию» Хуммельса и отправила домой арендованного Хамеса. Трансфер юного защитника Фридля в «Вердер» остался незамеченным. Собственно, как и покупки – «Баварию» летом не пополнил никто . Громоздкие трансферы Эрнандеса и Павара были решены еще в начале 2019-го, переход 19-летнего форварда Арпа из «Гамбурга» решили тогда же.

На самом деле, в лето «Бавария» вступала с кучей проблем, которые мало связаны с тренерскими способностями Нико Ковача, но при этом вызывают вопросы к спортивному директору Хасану Салихамиджичу и знаменитым боссам – Хенессу и Румменигге.

• Эрнандес так толком и не залечил травму , в каком состоянии подойдет к сезону – неизвестно.

• Павар вместе со «Штутгартом» вылетел из Бундеслиги, сам чемпион мира провел посредственный сезон . Говорилось о возможном уходе Киммиха в «Барселону», не сейчас – так через сезон из-за евроамбиций парня (который уже давно учит испанский язык).