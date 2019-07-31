«Оренбург» расстался с десятью игроками. Результат – три поражения на старте
«Оренбург» в прошлом году стал седьмым в РПЛ, финишировав буквально в трех очках от места в еврокубках. Команду отмечали за дисциплинированность, резкие контратаки и умение играть против российских топ-клубов.
Было ясно, что надолго в команде не задержится, например, Алексей Сутормин – автор восьми голов в сезоне. Был интерес и к хорвату Сильвие Бегичу, который набил неплохую статистику перехватов и выигранных верховых единоборств.
Оказалось для «Оренбурга» все куда тяжелее: клуб покинула сразу половина из 12 наиболее часто игравших футболистов.
С Суторминым все понятно, ушел в «Рубин» (а потом в «Зенит») за два миллиона евро. Бегич – тоже в «Рубин» (но без «Зенита») за 1,2 млн – он захотел сменить обстановку. Четверо других просто ушли бесплатно в другие клубы:
- Попович – в «Цюрих», хотел быть ближе к дому;
- Фролов – в «Сочи», смена обстановки;
- Ойеволе – в «Тамбов», решили не продлевать контракт из-за возраста;
- Козлов – в «Уфу.
Еще сюда можно добавить бесплатно ушедших Чиркина, Бреева и Бакаева плюс закончившего карьеру Андреева.
Всего из «Оренбурга» ушло десять футболистов, а пришло пока лишь трое – Зотов арендован у «Крыльев», Аюпов взят из «Нижнего Новгорода», Фамейе всего за 150 тысяч евро куплен из брестского «Динамо».
«Драматизировать ситуацию не надо, – главный тренер Владимир Федотов перед сезоном был оптимистичен. – В последнем победном матче со «Спартаком» из ушедших играли лишь Попович и Сутормин». Притом тренер признал, что с пополнением состава клуб опаздывает.
Это сказалось на результате за первые три тура – «Оренбург» проиграл все три матча. Но кому – «Ростову», ЦСКА и «Зениту». До конца лета есть хороший шанс поправить положение с соперниками проще – «Оренбург» сыграет с «Ахматом», «Тамбовом», «Сочи», «Арсеналом» и «Уфой».