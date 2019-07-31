Оренбург
РПЛ
Владимир Федотов
Алексей Сутормин
Сильвие Бегич
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#Оренбург #РПЛ #Алексей Сутормин #Владимир Федотов #Сильвие Бегич

«Оренбург» расстался с десятью игроками. Результат – три поражения на старте

31 июля 2019, 21:06
Михаил Морозов
Николай Живоглядов

«Оренбург» в прошлом году стал седьмым в РПЛ, финишировав буквально в трех очках от места в еврокубках. Команду отмечали за дисциплинированность, резкие контратаки и умение играть против российских топ-клубов.

Было ясно, что надолго в команде не задержится, например, Алексей Сутормин – автор восьми голов в сезоне. Был интерес и к хорвату Сильвие Бегичу, который набил неплохую статистику перехватов и выигранных верховых единоборств.

Оказалось для «Оренбурга» все куда тяжелее: клуб покинула сразу половина из 12 наиболее часто игравших футболистов.

С Суторминым все понятно, ушел в «Рубин» (а потом в «Зенит») за два миллиона евро. Бегич – тоже в «Рубин» (но без «Зенита») за 1,2 млн – он захотел сменить обстановку. Четверо других просто ушли бесплатно в другие клубы:

  • Попович – в «Цюрих», хотел быть ближе к дому;
  • Фролов – в «Сочи», смена обстановки;
  • Ойеволе – в «Тамбов», решили не продлевать контракт из-за возраста;
  • Козлов – в «Уфу.

Еще сюда можно добавить бесплатно ушедших Чиркина, Бреева и Бакаева плюс закончившего карьеру Андреева.

Всего из «Оренбурга» ушло десять футболистов, а пришло пока лишь трое – Зотов арендован у «Крыльев», Аюпов взят из «Нижнего Новгорода», Фамейе всего за 150 тысяч евро куплен из брестского «Динамо».

«Драматизировать ситуацию не надо, – главный тренер Владимир Федотов перед сезоном был оптимистичен. – В последнем победном матче со «Спартаком» из ушедших играли лишь Попович и Сутормин». Притом тренер признал, что с пополнением состава клуб опаздывает.

Это сказалось на результате за первые три тура – «Оренбург» проиграл все три матча. Но кому – «Ростову», ЦСКА и «Зениту». До конца лета есть хороший шанс поправить положение с соперниками проще – «Оренбург» сыграет с «Ахматом», «Тамбовом», «Сочи», «Арсеналом» и «Уфой».

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