«Оренбург» расстался с десятью игроками. Результат – три поражения на старте

С Суторминым все понятно, ушел в «Рубин» (а потом в «Зенит») за два миллиона евро. Бегич – тоже в «Рубин» (но без «Зенита») за 1,2 млн – он захотел сменить обстановку. Четверо других просто ушли бесплатно в другие клубы:

Попович – в «Цюрих», хотел быть ближе к дому;

– в «Цюрих», хотел быть ближе к дому; Фролов – в «Сочи», смена обстановки;

– в «Сочи», смена обстановки; Ойеволе – в «Тамбов», решили не продлевать контракт из-за возраста;

– в «Тамбов», решили не продлевать контракт из-за возраста; Козлов – в «Уфу.

Еще сюда можно добавить бесплатно ушедших Чиркина, Бреева и Бакаева плюс закончившего карьеру Андреева.

Всего из «Оренбурга» ушло десять футболистов, а пришло пока лишь трое – Зотов арендован у «Крыльев», Аюпов взят из «Нижнего Новгорода», Фамейе всего за 150 тысяч евро куплен из брестского «Динамо».

«Драматизировать ситуацию не надо, – главный тренер Владимир Федотов перед сезоном был оптимистичен. – В последнем победном матче со «Спартаком» из ушедших играли лишь Попович и Сутормин». Притом тренер признал, что с пополнением состава клуб опаздывает.

Это сказалось на результате за первые три тура – «Оренбург» проиграл все три матча. Но кому – «Ростову», ЦСКА и «Зениту». До конца лета есть хороший шанс поправить положение с соперниками проще – «Оренбург» сыграет с «Ахматом», «Тамбовом», «Сочи», «Арсеналом» и «Уфой».