Фернандо в «Спартаке»: штрафные, лишний вес, «шоколадки на солнце»

Фернандо – это веселые интервью и забавные истории

Два года на Украине и три года в составе «Спартака» повлияли — Фернандо неплохо говорил на русском. К примеру, в перерыве матча с «Енисеем» в прошлом сезоне он без переводчика пришел к Нобелю Арустамяну на флеш-интервью и по-русски рассказал о том, как проходит матч.

Фернандо в интервью рассказывал яркие истории.

О жизни в Бразилии и драках

«Фавел в Эрешине нет, зато они есть в Рио-де-Жанейро, где я с семьей живу сейчас. Говоря по правде, преступность — большая проблема Бразилии, и это необходимо признать. Так что и в Эрешине есть места, куда лучше не заглядывать даже в светлое время суток.

Со мной, слава богу, ничего такого не случалось. Но я неоднократно был свидетелем различных преступлений. Например, стоишь на светофоре, а впереди или сбоку подъезжает авто, оттуда выбегают люди и начинают грабить соседнюю машину. Или как-то раз с женой в Рио возвращались домой из кафе и проезжали по тоннелю, проходящему над фавелой Росинья. Вдруг смотрим — впереди все оцеплено полицией. Оказалось, что там в конце тоннеля шла перестрелка. Пришлось разворачиваться и по встречке выбираться оттуда — все встало надолго.

Приходилось ли в детстве или в юности участвовать в уличных драках? Если честно, в детстве драться так и не научился. Поэтому, если на поле случится какая-то заварушка, мне прилетит первому».

О предложении «Спартака»

«Сначала, когда только получил предложение от «Спартака», было страшновато. Но меня заверили, что в России все будет хорошо. Что клуб отличный, прекрасная инфраструктура, есть все условия для того, чтобы развиваться. Сейчас, будучи здесь, могу сказать, что мне все нравится».

О топовых приобретениях «Спартака»

«Паулиньо, Оскар, Халк, Давид Луиз, Жулио Сезар, Неймар – так или иначе, мы со всеми поддерживаем связь. Не скажу, что созваниваемся каждый день, но по вотсапу переписываемся.

Уговорить Неймара перейти в «Спартак»? Ха! Это будет сложно, но я попытаюсь. Позвонить ему и позвать в «Спартак»? Не проблема. Мы со многими ребятами знакомы с 13 лет, у нас действительно хорошие отношения».