Фернандо в «Спартаке»: штрафные, лишний вес, «шоколадки на солнце»
Фернандо ушел в «Бэйцзин Гоань». По данным Transfermarkt, «Спартак» заработает на этом трансфере 15 миллионов евро двумя траншами. Сначала это будет аренда за 5,6 млн евро, потом (в январе 2020-го) – выкуп за 9,4 млн.
«Спартак» уже объявил об трансфере. В прощальном материале клуб написал: «Спасибо, брат! Фернандо уезжает в Пекин».
«Спартак» мог купить Фернандо намного раньше, но притормозил и сделал его самым дорогим приобретением в своей истории
В 2013-м, когда тренировал Валерий Карпин, искал сильного опорника. По данным известного инсайдера Джалуки Ди Марцио, «Спартак» уже тогда присматривался к Фернандо (он был еще игроком «Гремио») и выделял на это 15 миллионов евро.
Тогда сделку заморозили, а в клуб пришли Тино Коста и Денис Глушаков. К кандидатуре Фернандо руководство «Спартака» вернулось лишь в июле 2016-го и заплатило 11,25 миллиона евро. Эта покупка, несмотря на снижение цены, стала самой дорогой в истории «Спартака». Прошлый рекорд держался два с половиной года – до этого «Спартак» заплатил 10,8 миллионов евро «Селтику» за Эйдена Макгиди.
Фернандо – один из лидеров в чемпионском сезоне и король дальних ударов
Две новости, идеально описывающие прогресс Фернандо в чемпионский сезон «Спартака».
- Первая (29 июля 2016-го) – он признался, что у него были проблемы с лишним весом перед тем, как подписать контракт и что он готов много работать.
- Вторая – Фернандо стал чемпионом России и вошел в пятерку лучших футболистов РПЛ-2016/17 по версии футболистов.
Фернандо сразу говорил, что будет играть классического опорника в схеме «Спартака». В сезоне-2016/17 он делал в среднем 5,1 отбор за матч – больше, чем любой другой футболист «Спартака». Статистика желтых карточек подтверждает направленность игры Фернандо: в 28 матчах в чемпионате России он получил 7 желтых карточек (столько же и у Ивелина Попова) – тоже максимум внутри того «Спартака».
Каррера позволял Фернандо много бить из-за пределов штрафной: с начала того сезона этот показатель у него увеличился с 1,1 удара за матч до 2,3. А еще Фернандо много и красиво забивал со штрафных ударов. Вот тут есть целый материал об этом. К этой коллекции можно еще добавить идеальный штрафной в ворота ЦСКА прошлой осенью (смотреть с 02:06).
О духе
«Спартаковский дух — это, конечно, хорошо, но я предпочитаю выигрывать. Лучше сыграть плохо и выиграть 1:0, чем сыграть красиво и проиграть».
Однажды Фернандо попал в международный скандал — но в роли жертвы. Помните, когда Джикия вел клубный твиттер весь день, назвал его и Луиса Адриано «шоколадками, тающими на солнце», а британские СМИ потом назвали это расизмом? После этого Джикия сказал, что все в команде посмеялись над этим, а сам Фернандо выступил с таким заявлением.
Что касается дальних ударов, то в мае «Спартак» победил «Урал» на выезде благодаря такому пушечному удару Фернандо (смотреть с 07:21).
Фернандо – это веселые интервью и забавные истории
Два года на Украине и три года в составе «Спартака» повлияли — Фернандо неплохо говорил на русском. К примеру, в перерыве матча с «Енисеем» в прошлом сезоне он без переводчика пришел к Нобелю Арустамяну на флеш-интервью и по-русски рассказал о том, как проходит матч.
Фернандо в интервью рассказывал яркие истории.
О жизни в Бразилии и драках
«Фавел в Эрешине нет, зато они есть в Рио-де-Жанейро, где я с семьей живу сейчас. Говоря по правде, преступность — большая проблема Бразилии, и это необходимо признать. Так что и в Эрешине есть места, куда лучше не заглядывать даже в светлое время суток.
Со мной, слава богу, ничего такого не случалось. Но я неоднократно был свидетелем различных преступлений. Например, стоишь на светофоре, а впереди или сбоку подъезжает авто, оттуда выбегают люди и начинают грабить соседнюю машину. Или как-то раз с женой в Рио возвращались домой из кафе и проезжали по тоннелю, проходящему над фавелой Росинья. Вдруг смотрим — впереди все оцеплено полицией. Оказалось, что там в конце тоннеля шла перестрелка. Пришлось разворачиваться и по встречке выбираться оттуда — все встало надолго.
Приходилось ли в детстве или в юности участвовать в уличных драках? Если честно, в детстве драться так и не научился. Поэтому, если на поле случится какая-то заварушка, мне прилетит первому».
О предложении «Спартака»
«Сначала, когда только получил предложение от «Спартака», было страшновато. Но меня заверили, что в России все будет хорошо. Что клуб отличный, прекрасная инфраструктура, есть все условия для того, чтобы развиваться. Сейчас, будучи здесь, могу сказать, что мне все нравится».
О топовых приобретениях «Спартака»
«Паулиньо, Оскар, Халк, Давид Луиз, Жулио Сезар, Неймар – так или иначе, мы со всеми поддерживаем связь. Не скажу, что созваниваемся каждый день, но по вотсапу переписываемся.
Уговорить Неймара перейти в «Спартак»? Ха! Это будет сложно, но я попытаюсь. Позвонить ему и позвать в «Спартак»? Не проблема. Мы со многими ребятами знакомы с 13 лет, у нас действительно хорошие отношения».