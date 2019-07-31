Почему трансфер Малкома в «Зенит» спорный для всех сторон
Внешне трансфер Малкома из «Барселоны» в «Зенит» смотрится фантастически. Он пока не оформлен, но к этому близко – на покупку намекают и гендиректор «Зенита» Александр Медведев, и всевозможные инсайдеры вроде Джанлуки Ди Марцио.
Понятна радость фанатов «Зенита» – плюс один очень сильный футболист. Понравится переход и тем, кто вообще в целом следит за российским футболом – плюс один топ-игрок в лиге, которая сильно страдает от их недостатка.
Тем не менее есть моменты, над которыми стоит задуматься. В определенной степени трансфер не выглядит успешным ни для «Барселоны», ни для «Зенита», ни для самого футболиста.
Ради чего «Барселона» вырвала игрока у «Ромы»?
Вы же помните эту историю год назад. «Рома» договорилась с «Бордо» и объявила официально о покупке Малкома за 32 миллиона евро. Потом Малкому вдруг запретили полет в Рим, хотя в аэропорту собрались фанаты «Ромы». В итоге «Барселона» перебила предложение итальянцев, которые сначала попробовали финансово потягаться с каталонцами, но потом бросили эту затею. Малком перешел за 41 миллион в «Барсу».
В итоге Малком – самая дорогая покупка сезона, а на выходе – 1+2 по «гол плюс пас» за 608 сыгранных минут в Примере. И лишь три полных матча.
Теперь «Барселона», отбивая гигантский трансфер Гризманна, вынуждена избавляться от нескольких игроков, да еще и устранять перебор в атакующей линии. К чему было перебивать прошлым летом сделку «Бордо» и «Ромы» – вопрос риторический. Факт тот, что теперь «Барса» выглядит нелепо – яростно билась за игрока год назад, а сейчас легко отправляет его даже не в топ-5, а в Восточную Европу.
Трансфер Малкома сравнивают с приходом Халка в «Зенит». Не повторится ли скандальная история?
«Зенит» в 2012-м легко дошел до «золота» в чемпионате, а в новом сезоне мощно расшиб на старте «Амкар», «Динамо», ЦСКА и «Спартак» с общим счетом 12:1. Потерять в гостях очки с тем «Анжи» было не позорно, а поражение от «Рубина» посчитали сенсацией. Затем наступила пауза на матчи сборных, во время которой Халк и Витсель стали игроками «Зенита».
Тогда казалось, что конкурентов у «Зенита» нет – состав сильнее, игра поставлена, а тут еще и такие два суперигрока пришли. Но той же осенью случился конфликт из-за зарплаты внутри клуба. Игорь Денисов отказался играть с «Крыльями Советов» и угодил в дубль, а после матча с «Миланом» раскритиковал Халка и Витселя за недостаточную работоспособность.
В итоге чемпионского титула «Зенит» дождался только в 2015-м – почти через три года после прихода звезд. Конечно, в клубе помнят ту историю и не хотят ее повторить. С другой стороны, на большой зарплате уже только что был Маркизио, но «Зенит» столкнулся с другой проблемой – футболист не заиграл. Словом, Малкому надо проявить себя сразу. Неудачи на первых порах создадут много ненужного давления.
Что касается руководства «Зенита», то там уверены, что все будет спокойно. «У нас сейчас в команде отличная сплоченная атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян. Есть сильные лидеры, такие как Иванович, Дзюба. Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольется в команду. Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки», – заявил гендиректор Медведев.
Из «Барселоны» в Россию в 22 года. Парень, тебе сюда не рано?
Малком покупался каталонцами как суперталант, ради которого было не жалко расстаться с 40 миллионами. Всего 21 год, полно условий для роста. С «Барсой» в целом не получилось, но можно выбрать другой клуб из топ-5 для дальнейшего прогресса.
Переход Малкома «Зенит» в столь раннем возрасте многие воспримут как трансфер в Азию – только за деньгами. Не раз было доказано, что в РПЛ игроки могут прогрессировать, но примеров мало. А главное, что перешел из «Барселоны». Даже из «Бордо», не говоря уж о бразильских клубах, этот трансфер смотрелся бы иначе – как трамплин в европейский топ-клуб. Но Малком пошел по какому-то запутанному маршруту – из среднего клуба в топ, а затем вообще в другой мир, но для чего?
Выиграть чемпионат России? Едва ли он слишком страстно этого желает.
Сыграть в Лиге чемпионов? Даже если б он не остался в «Барселоне», наверняка мог бы быть арендован одним из участников.
Попасть в сборную Бразилии, за которую он не играл ни разу? Но из Европы это сделать легче, чем из России.
Да и уверен ли сам Малком в том, что сможет прогрессировать, или же это не слишком важно для него в целом? Если второй вариант, тогда у клуба возникнут проблемы.
Не говоря уже о том, насколько удастся Сергею Семаку встроить Малкома в его 4-4-2, хотя бразилец и в «Бордо», и в «Барсе» привык играть правого вингера в 4-3-3.
Впрочем, ответы на все три вопроса, может быть, найдутся быстро. «Барселона» в целом не так уж заботится об имидже при покупках – чего стоит скандал вокруг трансфер Гризманна. В «Зените» не очень похоже, что кто-то при Сергее Семаке решит затеять скандал в клубе. Ну а сам парень не навсегда переезжает в Санкт-Петербург и может еще поправить карьеру, если не сложится в России.
Скорее всего, сложится, ведь «Зенит» уже год как ведет свои трансферные дела очень мудро (переход Сутормина за скобками – над ним вряд ли работал Хавьер Рибалта), и все его шаги видятся цельными, продуманными и дальновидными. Случаются ошибки (Маркизио), но гораздо больше точных попаданий (вся зимняя троица). Так что оптимизма больше, хотя и опасения все еще есть.