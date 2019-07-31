Почему трансфер Малкома в «Зенит» спорный для всех сторон

Трансфер Малкома сравнивают с приходом Халка в «Зенит». Не повторится ли скандальная история?

«Зенит» в 2012-м легко дошел до «золота» в чемпионате, а в новом сезоне мощно расшиб на старте «Амкар», «Динамо», ЦСКА и «Спартак» с общим счетом 12:1. Потерять в гостях очки с тем «Анжи» было не позорно, а поражение от «Рубина» посчитали сенсацией. Затем наступила пауза на матчи сборных, во время которой Халк и Витсель стали игроками «Зенита».

Тогда казалось, что конкурентов у «Зенита» нет – состав сильнее, игра поставлена, а тут еще и такие два суперигрока пришли. Но той же осенью случился конфликт из-за зарплаты внутри клуба. Игорь Денисов отказался играть с «Крыльями Советов» и угодил в дубль, а после матча с «Миланом» раскритиковал Халка и Витселя за недостаточную работоспособность.

В итоге чемпионского титула «Зенит» дождался только в 2015-м – почти через три года после прихода звезд . Конечно, в клубе помнят ту историю и не хотят ее повторить. С другой стороны, на большой зарплате уже только что был Маркизио, но «Зенит» столкнулся с другой проблемой – футболист не заиграл. Словом, Малкому надо проявить себя сразу. Неудачи на первых порах создадут много ненужного давления.

Что касается руководства «Зенита», то там уверены, что все будет спокойно. «У нас сейчас в команде отличная сплоченная атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян. Есть сильные лидеры, такие как Иванович, Дзюба. Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольется в команду. Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки», – заявил гендиректор Медведев.