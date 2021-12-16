Халк

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
«Атлетико Минейро» выиграл Кубок Бразилии вслед за чемпионатом. Халк стал лучшим бомбардиром обоих турниров
#Атлетико Минейро
Футбол
🏆 «Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии. В составе клуба играют Халк и Диего Коста
#Атлетико Минейро
Футбол
Халк переходит в «Атлетико Минейро»
#Халк
Футбол
Азмун побил рекорд Халка, набрав 50 очков в 58 матчах за «Зенит»
#Сердар Азмун
Футбол
Все 10 трансферов из России в Китай
#чемпионат Китая
Все новости
Материалы
Первая победа Семака как тренера «Зенита» – над «Боруссией» в Дортмунде. Тогда он рулил без опыта и всего девять дней
#Сергей Семак
«Зенит» потратил на игроков из чемпионата Португалии почти 130 млн за десять лет
#Зенит
Почему трансфер Малкома в «Зенит» спорный для всех сторон
#Зенит
Все материалы